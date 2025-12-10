Funcionarios del Centro Penitenciario Araba rescatan a un interno que había prendido fuego al colchón de su celda

VITORIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro profesionales del Centro Penitenciario de Araba rescataron este pasado martes de su celda a un interno que había prendido fuego al colchón, generando una gran cantidad de humo.

El incidente se produjo cuando un interno en prisión preventiva por homicidio advirtió a los y las funcionarias del módulo en el que se encontraba de que iba a incendiar su celda, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El preso, tras lanzar su advertencia, prendió fuego a su colchón, por lo que se generó un humo intenso. Tres funcionarios y una funcionaria del equipo al cargo del módulo entraron rápidamente en la celda, llena de humo y con escasa visibilidad, y rescataron al interno sin que este sufriera daños personales graves.

Por la tarde y por precaución, las cuatro personas trabajadoras permanecieron en observación en un centro hospitalario de la capital alavesa durante unas horas. Todos ellos han pasado la noche en sus domicilios.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha trasladado su felicitación a estos trabajadores por su actuación. El interno, del que el departamento ha afirmado que "puso en riesgo su vida y la del personal penitenciario", se encuentra en prisión preventiva por un homicidio presuntamente cometido en otra comunidad autónoma, a la cual se está tramitando su traslado.

El Departamento de Justicia Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha abierto una investigación en torno a este incidente.