La Fundación Fernando Buesa denuncia pancartas a favor de los presos de ETA en las txosnas de Vitoria-Gasteiz

Carteles a favor d elos presos de ETA en la txosnas de Vitoria-Gasteiz - FUNDACIÓN FERNANDO BUESA

VITORIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fernando Buesa ha denunciado que "un año más" en el recinto de las txosnas de las fiestas de Vitoria-Gasteiz se han colocado carteles de apoyo a los presos de ETA y ha escrito en sus redes sociales: "¡Cuánta empatía con los presos de ETA y cuánto olvido para sus víctimas!".

"Esta misma situación se repite cada verano en muchas de las fiestas de los pueblos y ciudades de Euskadi y Navarra, frente a la indiferencia de parte de la sociedad y, sobre todo, de las instituciones", ha añadido la fundación en memoria del político socialista asesinato por la banda terrorista en el año 2000.

Según ha señalado, "la deslegitimación del terrorismo es imprescindible si queremos construir una convivencia basada en valores democráticos" y "la autocrítica sincera de quienes formaron parte de ETA y de quienes los apoyaron, es lo que permitirá avanzar hacia una verdadera convivencia en paz y libertad".