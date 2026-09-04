La fundación 'Vital por Álava' lleva nueve actuaciones a ocho localidades alavesas - FUNDACIÓN VITAL POR ÁLAVA

VITORIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fundación 'Vital por Álava' llevará este mes de septiembre nueve actuaciones musicales, teatro, magia y coros durante este sábado y domingo a ocho localidades alavesas, según ha anunciado este viernes la fundación en un comunicado.

Las localidades donde tendrán lugar las actuaciones son Okondo, Alda, Nanclares de la Oca, Gorrebusto, Zambrana, Larrazubi, Kripán y Egileta, donde en esta última localidad habrá dos acutaciones.

Este sábado, a las 17.30 horas, La plaza de Alda será escenario de la obra 'Secretos de un viajero mágico'. Este espectáculo de la compañía Dramagia, protagonizado por el mago David Blanco, combina magia teatralizada, suspense y humor.

Media hora después, Okondo recibirá en las piscinas a Iñigo Salinero, cómico gasteiztarra conocido por sus papeles en éxitos televisivos como 'Allí abajo' y 'Vaya Semanita'. Además, ese mismo día en la plaza de Nanclares de la Oca, Nai malabarista "propondrá un viaje escénico en el que los malabares se convierten en vehículo para contar una historia de aventuras, humor e imaginación".

En Gorrebusto, el grupo de covers 'Ruta 21' actuará a las 19.30 horas en la Plaza de la Iglesia. Mientras, en Zambrana, la plaza exterior de la zona deportiva será escenario de 'Rockusticos', "un grupo que revisa en formato acústico algunos de los grandes clásicos del rock español de los 90".

El domingo por la mañana, la Coral Samaniego actuará, a las 13.00 horas, en la iglesia de Larrazubi. Por la tarde, Egileta continuará su fin de semana festivo de la mano de Partyman, que a las 18.30 horas ofrecerá en la plaza un espectáculo dirigido especialmente al público infantil y familiar en el que se combinan humor, música, baile y animación.

El fin de semana cerrará con la actuación del grupo 'Seis en Manila', que a las 20.30 horas hará un recorrido por algunos de los temas más conocidos del pop y el rock nacional e internacional en la plaza de Kripan.