FVEM ve una irresponsabilidad las nuevas huelgas y dice a los sindicatos que "si no se mueven, es imposible un convenio"

BILBAO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Vizcaína de Empresa del Metal (FVEM) ha calificado de "irresponsabilidad" las nuevas huelgas anunciadas en el sector y ha trasladado a los sindicatos que, "si no se mueven, es imposible que haya un convenio".

En declaraciones a Europa Press, el director gerente de FVEM, Adolfo Rey, se ha referido de esta manera, a los nuevos paros para los días 27, y 28 de octubre y 2 de noviembre convocados, tanto por CCOO, UGT y LAB, como por ELA, que, no obstante, los considera "insuficientes" y que apuesta por una huelga indefinida, si en esos días no se llega a un acuerdo sobre el convenio.

Adolfo Rey ha asegurado que estos paros son "una irresponsabilidad" y ha lamentado que, con estas huelgas, "se vuelva a lo mismo", después de que, por la parte sindical, se planteara una plataforma a mediados de mayo con 17 puntos que "no han movido nada en cinco meses" y que colocaría al Metal de Bizkaia "en el peor nivel de manera comparativa con el Estado".

El responsable de la patronal del Metal de Bizkaia ha recordado que la FVEM han presentado tres propuestas en el marco del proceso negociador para constatar su "vocación de negociar", pero "se está en las mismas que hace tres años". "Si no me das lo que pido, me cabreo, negociar son otras cosas", ha advertido.

En este sentido, ha indicado que habría que preguntar a los sindicatos "qué acercamientos han hecho para poder llegar a un acuerdo" en todos estos meses.

Tras recordar que el 13 de octubre está convocada una nueva reunión de la mesa negociadora, el representante de la FVEM cree que las centrales sindicales son las que "deben mover su plataforma". "Nuestra posición estamos valorándola y actuaremos en función de la estrategia que decidamos, lo que está claro es que, si ellos no se mueven, es imposible que haya un convenio", ha asegurado.

Ante la predisposición de ELA a una huelga indefinida si en los tres días de paro convocados no hay un acuerdo sobre el convenio, Adolfo Rey ha apelado a la responsabilidad de este sindicato y les ha cuestionado si quieren "seguir contando con una Bizkaia industrial o si se la quieren cargar".