Galán reúne en Bilbao a la dirección de Iberdrola, con la compañía en máximos históricos

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en la Torre Iberdrola de Bilbao - IBERDROLA

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se reunido este lunes en Bilbao con el equipo directivo de la compañía, --que se encuentra en máximos históricos, superando los 108.000 millones de euros de capitalización--, en su tradicional encuentro con motivo de la Aste Nagusia bilbaína.

Según ha informado la empresa, Galán ha felicitado a los bilbaínos y las bilbaínas por sus fiestas de Semana Grande y ha reivindicado las raíces vascas de la compañía, que el año próximo cumplirá su 125 aniversario.

La reunión llega semanas después del cierre de dos operaciones de gran calado para Iberdrola: La ampliación de capital por 5.000 millones de euros para financiar inversiones de crecimiento en la actividad de redes en el Reino Unido y los Estados Unidos, y el acuerdo alcanzado para la desinversión de negocios en México por 4.200 millones de dólares.

El mercado ha reaccionado de forma muy positiva a ambas operaciones, con una revalorización de más del 7% desde la ejecución de la ampliación de capital, superando así de forma holgada la cotización previa a la operación.

Con ello, Iberdrola supera los 108.000 millones de euros de capitalización, consolidándose como la primera 'utility' privada de Europa y la segunda del mundo por capitalización.

COMPROMISO CON EL PAÍS VASCO

El impacto económico de Iberdrola en Euskadi en 2024 superó los 3.500 millones de euros, alcanzando una contribución total de más de 11.000 millones de euros en los últimos tres años a la economía vasca.

En particular, Iberdrola aportó cerca de 800 millones de euros en 2024 a las haciendas del País Vasco, un 15% más, y realizó compras por valor de más de 2.000 millones de euros a más de 520 proveedores vascos.