Galdakao acogerá el 30 y 31 de octubre la 12ª edición de 'Musika Bizian'

Presentación del festival Musika Bizian en Galdakao (Bizkaia). - AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Galdakao acogerá los próximos días 30 y 31 de octubre la 12ª edición del festival 'Musika Bizian', que contará con los grupos vascos Kalakan y Xiberoots, la formación gallega Faltriqueiras, el grupo amazigh Agraf y la formación de flandés Enbrum. Además de los conciertos, en el certamen habrá animación callejera y luthiers.

Organizado por Andra Mari Eusko Dantzari Taldea, con la colaboración del Ayuntamiento de Galdakao, 'Musika Bizian' será, "un año más, lugar de encuentro para los países sin nación", han explicado desde el Consistorio.

En el escenario de la plaza Iturrondo, el quinteto gallego Faltriqueiras será el encargado de dar comienzo a los conciertos del viernes 30, a las 21.30 horas. Después actuará la formación vasca Kalakan, nacida en Hendaia en 2009.

El sábado 31, Enbrum, grupo folk formado en 2003 en Flandes, Agraf, formado en la región de Rif y perteneciente a la cultura amazigh, y Xiberoots, procedente de Zuberoa, actuarán a partir de las 21.00 horas.

Además de los conciertos, Taberna Ibiltaria repasará el cancionero vasco y Ortzadar Fanfarrea, de Pamplona, se encargará de animar las calles.

Tampoco faltarán en esta edición músicos artesanos y luthiers, y el día 31 se podrá disfrutar tanto de la tradicional feria como de la exposición musical. También se organizarán talleres infantiles el sábado al mediodía.

APRENDER OTRAS CULTURAS

Creado en 2014, 'Musika Bizian' es un festival internacional creado por Andra Mari Eusko Dantzari Taldea con el objetivo de "reflejar la diversidad cultural del mundo" en un tiempo en el que "la globalización ha revolucionado el modo de escuchar música".

En palabras de los organizadores, "el festival es una gran oportunidad para vivir música internacional en nuestro propio pueblo, para aprender de otras lenguas y culturas no hegemónicas".