Galdames celebra el Mes de la Memoria Histórica, con un ciclo de conferencias y una exposición

Cartel del Mes de la Memoria Histórica de Galdames - AYUNTAMIENTO DE GALDAMES

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Galdames celebrará en noviembre el Mes de la Memoria Histórica con un programa de conferencias y una exposición, que tendrá como acto central una charla del forense Francisco Etxeberria y la antropóloga Lourdes Herrasti.

Según ha explicado, el Ayuntamiento de Galdames llevará a cabo esta iniciativa coincidiendo con el décimo aniversario desde que comenzó a trabajar por la memoria en su municipio y también el 90º aniversario del Golpe de Estado de 1936.

El programa incluye un ciclo de conferencias, que incluye la participación del forense Francisco Etxeberria y la antropóloga e historiadora Lourdes Herrasti el día 6 de noviembre (19.00 horas) en el salón de plenos del Ayuntamiento. Ambos impartirán la charla 'De la memoria histórica a la memoria reciente'.

Los dos expertos de Aranzadi, que ya visitaron Galdames en 2016 con la charla 'Exhumando fosas, recuperando dignidades', ofrecerán en esta ocasión "una ponencia centrada más en la evolución y el análisis de las fosas de la Guerra Civil y la gestión de los derechos humanos hasta la época más reciente".

La apertura de las jornadas se llevará a cabo el 4 de noviembre (19.00 horas) con la inauguración de la exposición 'Un grito en la pared. El cartel como propaganda política en la Guerra Civil y su contexto histórico', de la mano de la Mesa de Memoria Histórica de Ortuella. La presentación tendrá lugar en el salón de plenos y, tras la charla, se podrá visitar de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 en el salón de plenos.

El 10 de noviembre, día de la Memoria, será el turno del escritor y autor del libro 'La lengua de los secretos' Martín Abrisketa, quien ofrecerá una ponencia sobre 'La huella de los niños de la guerra' (19.00 horas), en el salón de plenos.

RELATOS

El ciclo de charlas finalizará el 13 de noviembre con la intervención de Sonia Ruiz, niña de un orfanato franquista en los años 60, maestra y periodista quien, junto a la asociación AGE (Archivo, Guerra y Exilio), tratará "el tema de los orfanatos franquistas y las cárceles de niñas y niños" con el título 'Vigilar y castigar. De ayer a hoy'.

Por otro lado, en diciembre también saldrá a la luz el nuevo libro que recogerá relatos de personas del municipio de Galdames para "la puesta en valor de la memoria democrática". Esta décima entrega, que se presentará dentro de la programación navideña, se repartirá de forma gratuita por todas las casas de la localidad y podrá adquirirse también en el Ogi Eguna.