Gamarra califica de "show político que erosionará la democracia" la moción de Vox y llama a echar a Sánchez en las urnas

"No puede utilizarse una moción de censura para una promoción personal o de operación de propaganda a costa de la calidad democrática", asegura



BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha insistido este lunes en Bilbao que su partido no participará en el "show político que erosionará la democracia" impulsado por de Vox con su moción de censura y ha realizado un llamamiento a desalojar a Pedro Sánchez de la Monclua en las urnas el próximo 28 de mayo. "No puede utilizarse una moción de censura para una promoción personal o de operación de propaganda a costa de la calidad democrática de nuestro país", ha advertido.

Gamarra inaugurado la nueva sede del Partido Popular en Bilbao junto al Presidente del PP vasco Carlos Iturgaiz, la secretaria general, Laura Garrido, y la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, o la presidenta de Nuevas Generaciones y diputada vizcaína, Beatriz Fanjul, entre otros cargos populares.

La dirigente del PP nacional se ha referido al debate de la moción de censura contra Pedro Sánchez planteada por Vox, con el economista Ramón Tamames como candidato a presidente del Gobierno, que se debatirá entre mañana y el miércoles, en el que el PP se abstendrá.

Cuca Gamarra ha asegurado que no hay que "engañarse" porque "la única moción de censura que se va a poder llevar a cabo es la de las urnas". "La primera posibilidad de censurar a Pedro Sánchez no se produce esta semana, se produce el 28 de mayo, cuando tendrán todos los ciudadanos, vivan donde vivan, de poder censurarle", ha manifestado.

A su juicio, en el País Vasco "es donde más claro está, porque todo voto que no vaya al PP será un voto de respaldo a Pedro Sánchez, será un voto de respaldo a ese Gobierno Frankenstein que le blinda en la Moncloa y que le permite seguir sobreviviendo y subsistiendo como presidente del Gobierno, pero a costa del progreso de todos nosotros".

"Yo animo a todos los vascos a que ejerzan esa moción de censura con su voto de manera directa en las urnas que estarán presentes en todos los municipios del País Vasco", ha añadido.

MARKETING

En su opinión, la moción de censura "que establece la Constitución", no está siendo utilizada con "la finalidad constitucionalmente establecida, se utiliza como una campaña de marketing y por puro electoralismo".

"Y nosotros en esto no participamos y no participamos porque para nosotros es clave el respeto a las instituciones y el respeto a los instrumentos que nuestra propia democracia nos da. No puede utilizarse una moción de censura para una promoción personal o para una operación de propaganda a costa de la calidad democrática en nuestro país", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en que su partido no la apoyará. "No es una moción de censura, como ya han podido ver todos los españoles. Estamos ante un 'show político' que va a erosionar nuestra calidad democrática y nosotros estamos para hacer las cosas de otra manera, estamos para fortalecer nuestra democracia desde la moderación, desde el centralismo y desde las respuestas y soluciones a los problemas que tienen los españoles".

"Hay algo muy claro, y es que a un Gobierno Frankenstein, que es lo que hay en la Moncloa con el respaldo parlamentario, la única moción de censura que se le puede hacer es la de las urnas, no cabe otra, y por tanto, es esa la que, desde el Partido Popular, vamos a promover, vamos a impulsar y vamos a ganar, porque solo con esa emoción de censura (la de las urnas) se van a poder cambiar las cosas", ha subrayado.

(Habrá ampliación)