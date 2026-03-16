García Chueca confía en la capacidad de Euskadi para "situarse a la vanguardia del transporte libre de emisiones"

La consejera ha conocido la labor que desarrolla el alumnado de grado en los proyectos 'Formula Student Vitoria' y Araba Motor Sport - IREKIA

VITORIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha visitado este lunes las instalaciones del Mobility Lab Campus de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) en Vitoria-Gasteiz, inaugurado el pasado mes de septiembre y centrado en crear soluciones basadas en la movilidad sostenible, donde ha mostrado su confianza en la capacidad de Euskadi para "situarse a la vanguardia del transporte libre de emisiones".

En su visita, acompaña por la vicerrectora del Campus de Álava, Ixone Fernández de Labastida, y la directora de la Escuela de Ingenería de Vitoria-Gasteiz, Zuriñe Gómez de Balugera, han recorrido los seis espacios diferenciados de los que dispone el laboratorio, cada uno con una función específica.

En ellos, la consejera ha podido escuchar las explicaciones del personal docente e investigador acerca de los diferentes proyectos de investigación, desarrollo e innovación que se llevan a cabo junto a empresas e instituciones.

La visita se ha centrado en los proyectos relacionados con la mejora del transporte público y la logística de mercancías, así como el Laboratorio de Energías Renovables e Hidrógeno Verde dedicado a la investigación de diferentes sistemas de generación de energía mediante fuentes renovables.

García Chueca ha explicado que en Euskadi las instituciones "no solamente están centradas en lograr una movilidad más sostenible", sino que existen empresas y centros de conocimiento como el Mobility Lab Campus de la EHU "que pueden ayudar a convertir el desafío que tenemos como sociedad en un lugar de oportunidades".

La consejera ha defendido que polos de investigación como este pueden ayudar a situar a Euskadi "a la vanguardia del transporte libre de emisiones y generar en torno a ellos conocimiento y empleo". También ha conocido la labor que desarrolla el alumnado de grado en los proyectos 'Formula Student Vitoria' y Araba Motor Sport, en los que se lleva a la práctica el conocimiento adquirido, aplicándolo en coches y motocicletas eléctricas que diseñan desde la base.

Además, ha mostrado su interés por el proyecto K-minus, dedicado al diseño y desarrollo de un vehículo para cualquier tipo de terreno para personas con movilidad reducida que desean disfrutar de actividades al aire libre.

APUESTA ESTRATÉGICA

Por su parte, la vicerrectora del Campus de Álava, Ixone Fernández de Labastida, ha reivindicado el Mobility Lab como "un proyecto que constituye una apuesta estratégica del Campus de Álava de la EHU y, en particular, de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz".

La Escuela de Ingeniería de la EHU en Vitoria-Gasteiz, fundada en 1959, cuenta con 900 estudiantes repartidos entre cinco grados, tres dobles grados y cursos de posgrado.