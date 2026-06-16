Garmendia dice que "queda camino por recorrer en la normalización y visibilidad de Policía Nacional" entre los vascos

La delegado del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, rinde homenaje a los policías nacionales asesinados por el terrorismo en el Centro Policial de Basauri - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha dicho que "queda camino por recorrer todavía en la normalización y visibilidad de la Policía Nacional y del resto de Fuerzas de Seguridad y Defensa del Estado entre la ciudadanía vasca", que sigue, "en los ámbitos más sectarios e identitarios, con prejuicios políticos sin sentido en un Estado democrático como España".

Garmendia ha presidido este martes, junto a la comisaria jefa superior del País Vasco, María Teresa Herráez, el homenaje a los agentes caídos en el 'Día de las Víctimas del terrorismo en la Policía Nacional' que se ha conmemorado en el Centro Policial de Basauri. Durante el acto se ha recordado a los 188 miembros de este Cuerpo, 113 en el País Vasco, asesinados entre 1968 y 2015. "Tiempos que, a pesar de su dureza, no han menoscabado la entereza y profesionalidad del Cuerpo", ha recordado la delegada del Gobierno.

"Desde vuestro compromiso y juramento, trabajáis con profesionalidad, entrega y pasión defendiendo la seguridad y el cumplimiento de la ley y la convivencia democrática en el País Vasco, con una vocación de servicio público a la ciudadanía vasca sin preguntar qué piensan o a quién votan", ha dicho, para reconocer "cuánto sufristeis y cuánto os hicieron sufrir" y destacar que "aquí seguís, afortunadamente, entre nosotros, trabajando, cumpliendo con vuestro deber, viviendo y conviviendo como vascas y vascos que también sois muchos de vosotros".

Garmendia se ha mostrado emocionada al recordar a las víctimas y ha invitado, además, a no ocultar esa emoción a los asistentes al acto. "Nos debemos de emocionar y no ocultar, además, nuestras emociones. Porque eso significa que los policías asesinados a los que hoy honramos, nos importan y mucho; sus familias nos importan y mucho. Significa que no les olvidamos ni les vamos a olvidar. Memoria y verdad. Justicia y reparación. Es nuestro deber político y ético", ha enfatizado.

"FUERZA Y CORAJE"

Sus palabras han ido también dirigidas a los familiares de las víctimas, varios de ellos presentes en el acto de homenaje celebrado en Basauri. "Vuestros maridos, padres, hermanos asesinados por la banda terrorista ETA están hoy aquí junto a nosotros dándonos fuerza y coraje, dándonos ejemplo de servicio público en la defensa de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho que consagra la Constitución Española, valores democráticos por los que dieron su vida, contribuyendo a la derrota de ETA y la conquista de la paz en el País Vasco y en el conjunto de España, que hoy disfrutamos todos", ha afirmado.

En esa línea, ha dicho que el final de la violencia de ETA ha supuesto "un gran alivio para la sociedad vasca y española". Sin embargo, ha advertido, "todavía queda camino por recorrer".

"Nos queda camino por recorrer todavía en la normalización y visibilidad de la Policía Nacional y del resto de Fuerzas de Seguridad y Defensa del Estado entre la ciudadanía vasca que sigue, en los ámbitos más sectarios e identitarios, con prejuicios políticos sin sentido en un Estado democrático como España", ha manifestado.

Garmendia ha tenido un recuerdo especial para la inspectora jefa María José García Sánchez, la primera mujer policía nacional asesinada por ETA hace 45 años en Zarautz. "Hoy, 45 años después, quien preside la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, la comisaría principal Teresa Herráez, la primera mujer en serlo en Euskadi, también trabajó, como María José, en la Brigada de Información en San Sebastián durante muchos años", ha recordado.

Durante el acto se ha emitido un vídeo homenaje a los Policías caídos y se ha recordado a todas las víctimas de este Cuerpo causadas por el terrorismo.