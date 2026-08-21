Garrido (PP) denuncia el "blanqueamiento" de ETA a través de actos de apoyo a presos

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VITORIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha afirmado que los actos de apoyo a presos de ETA que, según ha denunciado Covite, se han producido en las fiestas verano de diversas localidades de Euskadi y Navarra suponen un "blanqueamiento" de ETA.

Garrido, a través de un mensaje en su cuenta en una red social, se ha referido de esta forma a los 33 actos de apoyo a presos de la desaparecida organización terrorista que, según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), se han producido este verano en fiestas patronales de municipios vascos y navarros.

"La historia se repite cada verano con campañas de apoyo a los presos de ETA en las fiestas patronales", ha manifestado la portavoz del PP en el Parlamento Vasco..

Garrido ha afirmado que este tipo de actos "suponen un blanqueamiento de la historia criminal de ETA y un daño añadido a las víctimas del terrorismo".