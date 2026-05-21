El gasteiztarra y líder del grupo ETS Iñigo Etxezarreta será el pregonero de las Fiestas de La Blanca 2026

Iñigo Etxezarreta - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante, compositor y líder del grupo ETS, Iñigo Etxezarreta, será el encargado de anunciar las fiestas en honor a la patrona de Vitoria-Gasteiz, la Virgen Blanca, como reconocimiento a su aportacióna la música, al euskera y a la cultura en general, así como su fuerte vínculo con la capital alavesa.

Durante su presentación en rueda de prensa, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que Etxezarreta "es la persona más adecuada para anunciar las fiestas de Vitoria-Gasteiz", ya que "forma parte de la historia de la música vasca"

"El éxito que está viviendo actualmente ETS es innegable, ha traspasado las fronteras de Euskal Herria llenando plazas como Madrid y Barcelona con música en euskera. Etxezarreta como cabeza visible de este grupo se ha convertido en un referente de la cultura vasca y del euskera y ha sabido conectar con toda una generación", ha valorado.

Además de su notable trayectoria, la edil ha recordado el fuerte vínculo del cantante con Vitoria-Gasteiz y sus fiestas: "Iñigo nació en Vitoria-Gasteiz, se ha criado aquí y ahora, a pesar de que su éxito traspasa estas fronteras, sigue eligiendo nuestra ciudad para vivir, muestra inequívoca del cariño y compromiso firme con esta capital", ha subrayado.

Díaz de Corcuera ha señalado que "como buen gasteiztarra, también es un embajador excelente de sus fiestas, porque las ha vivido desde todas las perspectivas: como ciudadano, como blusa y como cantante de un grupo que llenó la plaza de los Fueros en 2017". "Pocas personas pueden decir que hayan exprimido tanto las fiestas de La Blanca", ha añadido.

Por todo ello, el Departamento de Cultura y Educación lo ha elegido como la persona para llamar a la fiesta a todos y todas las gasteiztarras, en un acto que se celebrará el domingo, 2 de agosto, a las 21.30 horas, en la Plaza Nueva.

REFERENTE DEL EUSKERA Y LA CULTURA

Iñigo Etxezarreta Aguinaco es un cantante y compositor nacido en Vitoria-Gasteiz. Su carrera musical no se puede desligar del grupo ETS (En Tol Sarmiento) del que es el líder. Esta agrupación hace música en euskera y se ha convertido en la más escuchada en este sector, en una de las propuestas culturales más representativas y transversales del momento dentro y fuera de Euskal Herria.

ETS ha logrado conectar con distintas generaciones a través de una propuesta cercana, emocional y profundamente vinculada a la cultura vasca. Con millones de reproducciones y cientos de miles de oyentes mensuales, el grupo ha convertido sus conciertos en auténticas celebraciones colectivas y se ha consolidado como un ejemplo de difusión y normalización del euskera más allá de los territorios tradicionalmente euskaldunes.

En los últimos años, la trayectoria de ETS ha llevado al grupo a protagonizar algunos de los hitos más importantes de la música en euskera. El último el anuncio de 'Etxean', el espectáculo que celebrará en Vitoria-Gasteiz en 2027 y para el que ya se han agotado 45.000 entradas, convirtiéndose en "el evento musical en euskera más multitudinario celebrado hasta la fecha en la ciudad".

El Ayuntamiento también ha explicado que la vida profesional de Etxezarreta no siempre ha estado ligada a la música, antes se graduó en Ingeniería Industrial por Mondragon Unibertsitatea, completando además una doble diplomatura en Ingeniería Mecánica en el INSA de Toulouse (Francia).

Durante casi una década trabajó en este ámbito, como ingeniero en una cooperativa vitoriana compaginándolo con el crecimiento progresivo de ETS. Sin embargo, hace ocho años apostó por la música para dedicarse plenamente al grupo, asumiendo la dirección artística, creativa y organizativa de la banda.

A pesar de la dimensión alcanzada por el proyecto en los últimos años, Etxezarreta siempre ha mantenido una relación estrecha con la ciudad donde nació, creció y vive actualmente, y con sus fiestas. Vinculado desde joven al ambiente festivo y cultural de Vitoria-Gasteiz, formó parte durante varios años de la cuadrilla de blusas y neskas Martinikos y ha vivido las fiestas desde dentro durante toda su vida.

La evolución artística de ETS también ha estado ligada a Vitoria-Gasteiz a través de numerosos conciertos y momentos importantes de su trayectoria. Entre los episodios más especiales para el grupo, figura la grabación de uno de sus principales discos en directo durante las fiestas de La Blanca de 2017, reforzando así "el vínculo emocional y cultural entre la banda, la ciudad y sus fiestas". Esa actuación tuvo lugar en el emblemático escenario de Fueros, al que también se subieron en 2015 y en 2023.

Más allá de su faceta musical, Díaz de Corcuera ha subrayado que Iñigo Etxezarreta se ha convertido en "un referente cultural para las nuevas generaciones, representando una manera cercana, contemporánea y abierta de entender la cultura vasca y el euskera como espacios de encuentro y celebración colectiva".