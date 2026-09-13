"Geometría femenina" y "Monumental" se llevan los primeros premios de la 66ª edición de Vestidos de Papel de Güeñes

Vestido ganador de la 66 edición de Vestidos de Papel de Güeñes. - JAVIER ALONSO

BILBAO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diseños "Geometría femenina" y "Monumental" han sido los ganadores, en las categorías de adulto e infantil, respectivamente, de la 66ª edición del Concurso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes, que reunió anoche en el Parque Arenatzarte 21 creaciones, 13 en la categoría de adultos y 8 en infantil, llegados de distintos puntos de Euskadi, además de Tarragona y Alicante.

Más de medio millar de personas se acercaron este pasado sábado hasta Arenatzarte para disfrutar de una de las citas culturales "más singulares" de Güeñes y Enkarterri, en una noche en la que el desfile de las creaciones participantes se combinó con música, espectáculo y "el reconocimiento al trabajo de quienes mantienen viva esta tradición", según ha informado el Ayuntamiento de Güeñes.

El certamen ha contado este año con participantes procedentes de Karrantza, Zalla, Sopuerta, Basauri, Barakaldo, Portugalete, Santurtzi, Las Arenas, Getxo y Bilbao, además de Güeñes, el municipio anfitrión, y con dos propuestas llegadas de Tarragona y una de Alicante, "confirmando un año más la capacidad de convocatoria de un concurso que continúa creciendo más allá de su municipio de origen", ha subrayado el consistorio.

El jurado, formado por el joven diseñador y emprendedor getxotarra Borja Hernández Urrutxurtu, conocido por su participación en el programa de TVE 'Maestros de la Costura'; Begoña García Pazos, profesora de talleres de costura en distintos municipios de Enkarterri y habitual del concurso; y Juan Antonio Andrade, sastre de Balmaseda y presidente de la Asociación de Maestros Sastres y Artesanos de Bizkaia, tuvo que valorar unas creaciones en las que "diseño, originalidad, corte, confección y trabajo artesanal vuelven a darse la mano", ha destacado el consistorio.

Tras la deliberación, el jurado ha otorgado el primer premio en la categoría infantil al diseño "Monumental" de Cinthya Cubillo y el segundo a Marivi Merino por su vestido "Catrina". El primer premio en el apartado de corte y confección ha sido para "Mugan de la ciencia" de Cinthya Cubillo y el segundo para Mari Lolo Ruiz por su vestido "Imaginación", mientras que el Premio Roberto Comas ha sido para "Candilazo" de Pilar Cámara.

En la categoría adultos, el primer premio al mejor diseño ha sido para "Geometría femenina" de Yelitza Parra y el segundo para "Entre número y letras" de Loli Sánchez. El primer premio en el apartado de corte y confección se lo ha llevado "Sunset" de Marivi Merino y el segundo "Crisalida marina" de Yolanda Toreso. El Premio Roberto Comas ha sido para "Therian" de Marilo Uriarte.

KORRONTZI

Uno de los momentos "más esperados" de la noche fue el regreso del grupo vasco Korrontzi a la pasarela de Vestidos de Papel, que volvió a actuar en Güeñes después de su participación de 2024 y por petición popular, "poniendo música y ritmo a una gala que ha vuelto a combinar la tradición de los vestidos de papel con una propuesta de espectáculo para todos los públicos", ha resaltado el ayuntamiento.

El alcalde de Güeñes, Juan Andrés Iragorri Ruiz, ha subrayado la importancia de "volver a llenar Arenatzarte y de mantener viva una tradición que forma parte de la identidad del municipio".

"Esta 66ª edición vuelve a demostrar que los Vestidos de Papel forman parte de la identidad de Güeñes. Nos alegra ver Arenatzarte lleno, comprobar la participación de personas de distintas localidades y disfrutar de una gala que reúne a familias, participantes, voluntariado y público en torno a una tradición que nos representa y de la que nos sentimos muy orgullosos", ha manifestado.

El primer edil ha destacado además "la capacidad del certamen para proyectar el nombre de Güeñes más allá de Enkarterri". "El Concurso Internacional de Vestidos de Papel es una de nuestras grandes señas de identidad y una magnífica carta de presentación para Güeñes. La llegada de participantes de otros territorios y la repercusión que alcanza cada edición demuestran que cultura y tradición pueden ser también una forma de proyectar nuestro municipio y de construir futuro. Seguiremos apoyando el concurso para que continúe creciendo y renovándose sin perder su esencia", ha asegurado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Soineko, Arantza Carro, ha destacado "la calidad y el esfuerzo que hay detrás de los vestidos presentados en esta edición". "Cada año nos sorprenden la creatividad y el nivel de trabajo de las personas participantes. Detrás de cada vestido hay muchas horas de dedicación, ilusión y colaboración entre familias y amistades, y anoche hemos vuelto a ver auténticas obras de arte sobre la pasarela".

Carro ha puesto también en valor la respuesta del público y el papel que desempeña el concurso en la conservación de esta tradición. "Hemos vuelto a vivir una noche muy especial, con cientos de personas disfrutando del desfile y de la actuación de Korrontzi, que regresaba a Arenatzarte por petición popular", ha remarcado, para asegurar que ese respaldo "nos anima a seguir trabajando para que el concurso continúe creciendo y para que los Vestidos de Papel sigan pasando de una generación a otra".

La 66ª edición del Concurso Internacional de Vestidos de Papel ha contado con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y del Gobierno Vasco.