Gernika-Palestina protesta ante el Consulado de Hungría por permitir ese país un "espacio de impunidad" para Netanyahu

Denuncia la "tibieza" de UE ante el hecho de que no se le haya detenido para llevarlo a la Corte Internacional por el "genocidio" de Gaza

BILBAO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa ciudadana Gernika-Palestina ha llevado a cabo una protesta ante el Consulado de Hungría en Leioa (Bizkaia) por permitir un "espacio de impunidad" para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y ha denunciado la respuesta "tibia" de la Unión Europea ante el hecho de que no se le haya detenido para que sea puesto ante el Tribunal Penal Internacional por el "genocidio" de Gaza.

Medio centenar de integrantes de la iniciativa ciudadana Gernika-Palestina se han movilizado este domingo ante el Consulado de Hungría para denunciar que no se haya detenido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su visita al país, pese a la orden de arresto que pesa sobre él y que obliga a detenerlo por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Tras la visita de Netanyahu, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, anunció la salida de Hungría del Tribunal Penal Internacional.

Ante el consulado de Hungría en Leioa (Bizkaia), han desplegado una bandera de Palestina de grandes dimensiones y han amontonado un gran número de zapatos en el suelo para simbolizar las personas fallecidas en el conflicto en Gaza.

El portavoz de Gernika-Palestina, Ibon Meñika, ha afirmado que, ante el "genocidio" en Gaza, a Netanyahu "le corresponde estar ante la Corte Internacional, ya que tiene un llamamiento para acudir a esas instancias internacionales por acusaciones de lesa humanidad".

Según ha advertido, a "todos los estados les corresponde hacer todos los esfuerzos para que así sea", porque estamos ante "un intento de limpieza étnica" por parte de Israel, con "bombardeos y asesinatos de niños, profesores, cooperantes, periodistas y médicos".

"Debemos obligar a Netanyahu a acudir ante la Corte Internacional para que rinda cuentas por el genocidio que está aplicando al pueblo palestino", ha insistido, para acusar a la Unión Europea de estar siendo "cómplice, en estos momentos, de un genocidio, de asesinatos de niños, de bombardeos de hospitales y de la hambruna que están padeciendo miles y miles de personas en Gaza".

"La Unión Europea está siendo cómplice de la ocupación que está llevando a cabo en estos momentos el sionismo en Cisjordania y no podemos permitirlo, porque es muy grave", ha denunciado, para pedir que se pongan en marcha "los mecanismos necesarios para que Hungría no sea el espacio de impunidad que está siendo".

Tras insistir en que Europa "no puede ser cómplice de estas circunstancias", sino que hay que estar "en el lado bueno de la historia", ha reiterado que a la Unión Europea le corresponde poner "todos los mecanismos necesarios para que este genocidio se paralice cuanto antes y se ataje la crisis humanitaria" y para que, "sobre todo, aquellas personas que hayan cometido estos hechos tan atroces, rindan cuentas donde corresponda, en las instancias internacionales, en la corte internacional, como debe estar en estos momentos Netanyahu".

A su juicio, la respuesta de Europa está siendo "bastante tibia" y "no está siendo muy consciente de la repercusión y del alcance que esto tiene, porque es un precedente muy grave que en territorio europeo haya una persona que está siendo acusada por lesa humanidad y no se están poniendo los mecanismos ni políticos, ni diplomáticos, ni económicos, ni jurídicos para evitarlo". "Europa tiene que presionar todo lo que haga falta para que Hungría no sea el espacio de impunidad que está siendo a día de hoy para Netanyahu".

MOVILIZACIONES

Meñika ha destacado que "el pueblo de Gernika, Euskal Herria y la sociedad vasca siempre ha estado al lado de Palestina" y que lo seguirá estando. "No vamos a desistir", ha asegurado, para defender la necesidad de seguir con movilizaciones e iniciativas para "intentar atajar la crisis humanitaria" en Gaza.

En ese sentido, ha hecho un llamamiento a secundar las movilizaciones convocadas para este martes en más de 120 localidades vascas y ha confiado en que la sociedad estará, una vez más, "a la altura de las circunstancias". "Demostraremos que el pueblo palestino debe y merece tener esperanza", ha concluido.