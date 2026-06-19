Getxo no recurrirá la sentencia del TSJPV de 'La Aldea', que será firme, y parece abocar al fin del caso del Palacete

Archivo - Edificio Santa Clara (Getxo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getxo no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre el caso de 'La Aldea', que avala el derribo de la finca de la calle Zubitxoa número 1 de Neguri, de custodia municipal, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

De esta forma, la resolución judicial será firme, y podría abocar al fin del caso del derribado Palacete de Getxo, al asegurar que el alto tribunal que "los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica".

Esta sentencia, que ha sido aportada a las diligencias del caso del Palacete Irurak Bat de Algorta, en el que están investigadas diez personas, ha llevado al juez instructor de la causa, Marcos Amor, a suspender unas testificales previstas para este viernes, y ha pedido a las partes que aleguen si consideran que el proceso penal debe seguir o no, vista la resolución de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV.

El magistrado les solicita, en concreto, que comuniquen las consecuencias procesales que estimen procedentes respecto a la continuación o no del procedimiento, al entender la incidencia que tiene esa sentencia en esta causa.

De hecho, la ha admitido como prueba documental por su "posible relevancia para el objeto de las presentes diligencias en la medida en que pudiera afectar a la valoración jurídico-penal de las conductas investigadas". A los investigados se les atribuye presuntamente delito contra el patrimonio histórico.

La sentencia del TSJPV sobre 'La Aldea' resuelve a favor de una solicitud de licencia de una promotora para el derribo de la finca de la calle Zubitxoa número 1 y obliga a al Ayuntamiento de Getxo a seguir con los trámites para su concesión. De esta forma, revoca la resolución de la plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo en sentido contrario, que fue aportada a las diligencias del caso Palacete por EH Bildu, acusación popular.

En la causa abierta por el derribo del edificio Irurak Bat, en la que la formación soberanista y el PP ejercen de acusación popular, están investigadas diez personas, entre ellas tres exconcejales del PNV, tres técnicas municipales, el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación.

La decisión del juez tras la presentación de las alegaciones por las partes será determinante para ver si continúa el proceso penal o se sobresee.