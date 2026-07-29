Gipuzkoa activa el plan especial para hacer frente al incremento de tráfico en verano y refuerza servicios

Archivo - Retenciones en la frontera con Francia, en Irun y Biriatou - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha activado, a través de Bidegi, un plan especial para hacer frente al incremento de tráfico que se produce en verano, con el objetivo gestionar adecuadamente el incremento de los desplazamientos de vehículos en sus carreteras. Así, se han reforzado los servicios, con la previsión de que las jornadas de mayor afluencia de vehículos se registre entre este viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto.

Durante este fin de semana circularán por las principales vías que atraviesan el territorio los tráficos asociados tanto a la operación salida de agosto, como a la operación retorno de julio, más la Operación Paso del Estrecho. En este sentido, se espera que la densidad de circulaciones incida especialmente en el peaje de Irun.

Asimismo, la operación retorno de la segunda quincena de agosto tendrá previsiblemente su mayor impacto en el peaje de Zarautz, sentido Behobia, mientras que, durante los últimos días de agosto, la cantidad de tráfico se concentrará en dirección a Behobia en Irun.

La Diputación ha recordado que las situaciones que se produzcan en el peaje de Biriatou al otro lado del Bidasoa, gestionado por Vinci Autoroutes, afectan directamente también a la AP-8.

INCREMENTO

Según las previsiones de Bidegi, se espera que el tráfico estival registre un incremento del 1% respecto al año pasado. En 2025, por los principales peajes de Irun y Zarautz pasaron 5,3 millones de vehículos entre los meses de julio y agosto.

Así, para hacer frente a las afecciones potenciales que puedan generar estos incrementos de tráfico y dar una "respuesta adecuada", se han adoptado una serie de medidas. Entre ellas, en los peajes de Irun y Zarautz habrá más personal en los momentos de mayor tráfico.

Se han instalado nuevos terminales de pago manual en Irun para reducir el tiempo y los precios están redondeados para agilizar el proceso de pago. Se han verificado todos los sistemas de pago antes del inicio de la campaña de verano.

Además, durante los días en los que se espera una mayor cantidad de tráfico (30, 31 de julio y 1 de agosto), el equipo encargado del mantenimiento electrónico tendrá un refuerzo especial para poder dar una respuesta rápida a cualquier eventualidad.

Los equipos encargados de la gestión de la vía priorizarán la vigilancia y la señalización de retenciones. Además, con el fin de no afectar a la capacidad de la infraestructura, se reducirán las labores de mantenimiento y conservación los días de gran afluencia de tráfico.

También se aumentará el número de carteles existentes antes de la llegada a los peajes para que los conductores conozcan el importe del peaje. Asimismo, el Servicio de Atención al Cliente (SAC) reforzará su actuación para aclarar dudas e informar sobre los días en los que pueden producirse retenciones. Desde Bidegi se recomienda circular con precaución, atender a la señalización y consultar el estado actual del tráfico a través de su web .

HUELGA EN GASOLINERAS

Asimismo, ante la convocatoria de huelga de los trabajadores de las gasolineras de Aritzeta y Oiartzun en la AP-8, Bidegi realizará una vigilancia especial entre el 30 de julio a las 22.00 horas y el 2 de agosto a las 23.59 horas, para tratar de minimizar las afecciones que se puedan generar.

De este modo, los equipos encargados de la gestión de la vía realizarán una vigilancia especial, en coordinación con el departamento de Tráfico, priorizando la señalización. Del mismo modo, se colocará información en los carteles y paneles de la autopista para alertar de la situación a los usuarios.