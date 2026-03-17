Gipuzkoa aprueba el programa de ayudas para el fomento del sector artesanal 2026, dotado con 466.600 euros

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, y la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre - DFG

SAN SEBASTIÁN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado la convocatoria de 2026 del programa de ayudas para el fomento del sector artesanal, dotada con 466.600 euros. El objetivo de esta línea es reforzar la competitividad del sector, mejorar su comercialización y fortalecer su valorización social.

"La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, mantiene así su compromiso con la promoción integral de la artesanía, impulsando tanto su vertiente tradicional como contemporánea y contribuyendo a reforzar su visibilidad, profesionalización y viabilidad económica", según ha señalado la portavoz foral, Irune Berasaluze.

Estas ayudas forman parte de la estrategia que la institución foral viene desarrollando para garantizar un "futuro sostenible" para el sector artesanal, promoviendo "nuevos modelos de colaboración, organización y promoción que integren su dimensión cultural, social y económica".

También se ha aprobado la convocatoria de 2026 del programa Gipuzkoa Digitala: Zibersegurtasuna, dotado con 400.000 euros, con el objetivo de reforzar las capacidades de ciberseguridad de las empresas del territorio, especialmente en el ámbito industrial.

Berasaluze ha explicado que "el refuerzo de la ciberseguridad responde al incremento de las ciberamenazas que afectan a la industria a nivel internacional, especialmente en sectores manufactureros altamente automatizados".

Según el último informe trimestral de ciberinteligencia industrial del centro foral ZIUR, los incidentes de ataques contra los datos de una compañía para luego exigir un rescate (ransomware) aumentaron más de un 14% a nivel mundial en el último trimestre de 2025, con la industria manufacturera como uno de los sectores más afectados.

El programa se estructura en dos líneas de actuación. La primera está orientada a reforzar las capacidades avanzadas de ciberseguridad en las empresas, mediante la implantación de servicios de detección de amenazas y la elaboración de planes de respuesta ante incidentes.

La segunda línea se centra en la mejora, renovación y modernización de las infraestructuras que controlan procesos y máquinas en planta, apoyando a las empresas industriales en el fortalecimiento de sus sistemas operativos y en la adaptación a los nuevos requisitos tecnológicos.