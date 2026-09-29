Gipuzkoa aprueba el proyecto de Norma Foral que incorpora diversas modificaciones en el sistema tributario

Archivo - La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa ha aprobado este martes el proyecto de Norma Foral que incorpora diversas modificaciones en el sistema tributario del Territorio Histórico que afectan a distintas figuras impositivas.

Las modificaciones que incorpora el documento buscan "avanzar en el perfeccionamiento técnico del ordenamiento tributario foral, a fin de reforzar la seguridad jurídica y dar respuesta a determinadas necesidades sociales", según ha explicado la portavoz foral, Irune Berasaluze.

Este proyecto de Norma Foral, que pasará a disposición de las Juntas Generales de Gipuzkoa a lo largo de esta semana, es la base sobre la que se prevén incorporar las enmiendas relacionadas con las medidas sobre la atracción de talento, el arraigo y la participación de las personas trabajadoras en la empresa o el impulso a los proyectos estratégicos, entre otras.

Berasaluze ha señalado que el objetivo es que en dicha norma pueda someterse a votación en el Pleno de las Juntas Generales de diciembre y ha incidido en que la norma foral que se ha aprobado hoy "tiene como objetivo genérico y principal dotar de más seguridad jurídica y dar respuesta también a determinadas necesidades sociales".

Así, ha recordado que hay un acuerdo entre los dos partidos que componen el Gobierno foral, PNV y PSE, y ha considerado que "el contenido que se persigue con esta norma en cuanto a medidas determinadas se va a dar vía enmiendas que se puedan ir trabajando en las Juntas Generales".

La portavoz foral ha reiterado que el Ejecutivo foral no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara guipuzcoana, por lo que es necesario "el trabajo y la negociación para llegar a acuerdos".

"Nosotros por nuestra parte desde luego vamos a poner todo el trabajo para conseguirlo", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que los contactos con los grupos políticos ya los inició a comienzos de septiembre la diputada general, Eider Mendoza, con las entrevistas que mantuvo con todos los portavoces de los grupos que están representados en las Juntas.

Irune Berasaluze ha incidido en la importancia de las medidas para "la atracción del talento, el mantenimiento del arraigo de las empresas o para fomentar la participación de los trabajadores en sus empresas o también para apostar por determinados proyectos estratégicos".

"Creemos que apostar por el tejido empresarial, por nuestra industria, es fundamental para que podamos construir y mantener el estado de bienestar que tenemos ahora", ha concluido.