Gipuzkoa contará con 1,3 millones de euros de los Fondos Next Generation de la UE para repoblación forestal

SAN SEBASTIÁN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha anunciado que la Diputación Foral de Gipuzkoa contará con 1,3 millones de euros de los Fondos Next Generation de la Unión Europea para que, "frente a amenazas como el cambio climático, se puedan desarrollar acciones que contribuyan a la resiliencia de la superficie forestal y prevención y actuación frente a incendios".

Según ha explicado en rueda de prensa, esta cantidad ha sido transferida en base a la propuesta de reparto y gestión de los créditos correspondientes a la Comunidad Autónoma Vasca dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR).

La Diputación desarrollará labores de repoblación, reparación de pistas de montaña, limpiezas de bosques y cierres. Mediante estos fondos se busca "restaurar masas forestales en fases avanzadas de decaimiento incluyendo repoblaciones forestales de densificación, asegurar regenerado, enriquecimiento de especies, utilización de especies o progenies mejor adaptadas a nuevos contextos climáticos y técnicas de migración asistida", ha apuntado.

Parte de la partida transferida a la Diputación guipuzcoana irá destinada a la repoblación de distintas superficies forestales en Montes de Utilidad Pública de Gipuzkoa.

El Consejo de Gobierno de este martes ha aprobado el expediente de contratación de las obras de repoblación en las citadas superficies. El objeto de contratación de los trabajos es el de repoblar 82,3 hectáreas en distintas superficies forestales. Los trabajos de repoblación están divididos en nueve lotes. El contrato tendrá una duración hasta el 31 de marzo de 2026 y el presupuesto base de licitación será de 494.295 euros IVA incluido.