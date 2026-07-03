Gipuzkoa da la bienvenida a los 50 jóvenes de la diáspora vasca participantes en el programa Gaztemunduri Ateak Ireki - DFG

SAN SEBASTIÁN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Igartza, en Beasain, ha acogido el acto institucional de bienvenida a los 50 jóvenes de la diáspora vasca que participan en el programa Gaztemunduri Ateak Ireki, una iniciativa impulsada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y la asociación Batzen.

Procedentes de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay y Australia, los participantes vivirán hasta el 19 de julio una experiencia de inmersión en el euskera y la cultura vasca, conviviendo con familias de Goierri y Busturialdea y participando en diversas actividades culturales y formativas.

Durante el acto, el diputado foral de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Felix Urkola, ha destacado el valor de un programa que "permite crear nuevas redes y fortalecer las ya existentes", y ha subrayado el compromiso de la Diputación con iniciativas que "refuerzan los vínculos entre Gipuzkoa y la comunidad vasca en el exterior".

La edición de este año reúne por primera vez los programas Gaztemundu y Ateak Ireki, con el objetivo de ofrecer a los jóvenes "una experiencia compartida que fortalezca su relación con Euskadi, impulse el conocimiento del euskera y favorezca la creación de nuevos lazos entre las comunidades vascas de todo el mundo".