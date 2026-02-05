Gipuzkoa se posiciona en "la vanguardia europea de economía circular ante el desafío de las materias primas críticas"

VIII Encuentro Internacional De Economía Circular - DFG

SAN SEBASTIÁN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha afirmado que Gipuzkoa se ha posicionado en "la vanguardia europea de la economía circular" ante el "desafío" de las materias primas críticas y ha destacado que el territorio "está demostrando que es posible hacer industria, generar empleo y avanzar en sostenibilidad al mismo tiempo".

Asensio han realizado estas afirmaciones en el marco del VIII Encuentro Internacional de Economía Circular, que ha arrancado este jueves en el auditorio de la Fundación Naturklima, en San Sebastián, para debatir sobre autonomía estratégica, soberanía industrial y transición ecológica.

La jornada inaugural ha reunido a Luis Planas Herrera, miembro del Gabinete de la Comisaria Europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular; Alejandro Dorado, comisionado para la Economía Circular del Gobierno de España; Ion Olaeta, presidente de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER); Ángel Fernández Homar, presidente de honor de la Fundación para la Economía Circular (FEC); así como a una amplia representación de la industria, centros tecnológicos y agentes económicos del territorio.

En la apertura institucional, Asensio ha subrayado que "la economía circular ya no es solo una política ambiental, sino una palanca estratégica para garantizar competitividad, reforzar la industria y generar empleo de calidad". En este sentido, ha destacado que en Gipuzkoa la economía circular "representa ya el 10% del PIB y genera en torno a 10.000 empleos, consolidándose como uno de los pilares del desarrollo económico del territorio".

Así, ha advertido de que el actual contexto geopolítico y la creciente competencia internacional "obligan a Europa a repensar su modelo productivo" y ha resaltado que "la dependencia exterior en materias primas críticas pone en riesgo nuestra industria, nuestra transición energética y nuestra soberanía tecnológica".

Frente a ello, el diputado de Sostenibilidad ha defendido que la economía circular "ofrece respuestas reales: reduce dependencias, refuerza cadenas de valor locales y fortalece la resiliencia económica".

"AUTONOMÍA ESTRATÉGICA"

En la ponencia inaugural internacional, Luis Planas Herrera ha situado el debate en el marco de la estrategia europea sobre materias primas críticas, subrayando la necesidad de "acelerar el reciclaje, la reutilización y la valorización avanzada como ejes clave para garantizar la seguridad de suministro, impulsar la descarbonización y reforzar la competitividad industrial" de la Unión Europea.

Por su parte, Alejandro Dorado, comisionado para la Economía Circular del Gobierno de España, ha destacado la economía circular como "herramienta central de la reindustrialización verde, capaz de movilizar inversión, innovación y empleo". Dorado ha señalado que "la economía circular es una oportunidad histórica para modernizar el tejido productivo, generar empleo estable y avanzar hacia un modelo económico más justo, sostenible y resiliente".

La primera jornada del Encuentro ha puesto el foco en los minerales críticos para la transición energética y la movilidad eléctrica, las materias primas necesarias para la descarbonización industrial y el desarrollo del hidrógeno, la soberanía tecnológica vinculada a los semiconductores, así como la valorización avanzada y el reciclaje tecnológico.

En estas sesiones han participado representantes de empresas y centros tecnológicos como Fagor Electrónica, Siemens, Repsol Technology Lab, Tecnalia, CIDETEC, Tekniker o Kudebatt, que han compartido casos reales de innovación industrial.

"La industria de Gipuzkoa está demostrando que es posible conjugar innovación, sostenibilidad y competitividad, generando valor añadido y empleo de calidad", ha dicho Asensio, quien ha apuntado que el reto de la Diputación es "acompañar este proceso con políticas públicas ambiciosas que sitúen al territorio en la vanguardia de la economía circular europea".

El VIII Encuentro Internacional de Economía Circular continuará este viernes con debates sobre digitalización y trazabilidad de materiales, territorios circulares, moda sostenible, liderazgo femenino, empleo verde y derechos de las personas consumidoras.