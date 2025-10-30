Gipuzkoa presenta un proyecto de 1.296 millones de euros para 2026 para impulsar cuidados y la economía "del futuro"

SAN SEBASTIÁN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado el proyecto de presupuestos para 2026, que asciende a 1.296 millones de euros, con un claro carácter "inversor" que buscará "fortalecer Gipuzkoa para garantizar el bienestar integral de hoy y de mañana de todos los guipuzcoanos", según ha afirmado la diputada general, Eider Mendoza, con una "apuesta clara" por fomentar los cuidados y la economía "del futuro".

Mendoza ha presentado este jueves en rueda de prensa las principales cifras del proyecto presupuestario, junto con el teniente de diputada general, José Ignacio Asensio, y la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre. Según ha destacado, en 2026 la institución foral prevé invertir "más que nunca en los guipuzcoanos".

La Diputación prevé destinar en 2026 cerca de 600 millones de euros al área de política social, un 12% más que en 2025, que servirán para impulsar la creación de nuevas infraestructuras sociales, avanzar en la transformación de los cuidados, y dar respuesta a realidades sociales emergentes como la salud mental, la cronificación de las situaciones de exclusión o la soledad no deseada, entre otros.

Así, se asignarán 53 millones de euros a la construcción y adaptación de nuevas residencias para personas mayores. Se integra también en esta partida la nueva sociedad foral Gipuzkoa Zainduz, que en 2026 contará con 7,5 millones. Asimismo, destinará un millón de euros al programa Zaintza Herri Lab. En los últimos cinco años se ha incrementado un 50% la cantidad destinada a las políticas sociales, así en 2026 la Diputación destinará 822 euros por habitante.

Mendoza ha remarcado "el compromiso de cuidar a los menores en desprotección, a las personas discapacitadas y dependencia", así como de "trabajar en la inclusión social y en la protección de las mujeres víctimas de la violencia machista" y se destinarán más de 340 millones.

Asimismo, para retos como la soledad no deseada que se está abordando a través del proyecto Hariak o el despliegue del plan de salud mental contarán con 700.000 y 14,1 millones de euros, respectivamente" y habrá una inversión de 3,1 millones para el proyecto Elkar-Ekin destinado a personas en riesgo de exclusión social.

En el ámbito económico, los esfuerzos se centrarán en 2026 en seguir "desarrollando los sectores industriales del futuro", para que den lugar a "nuevos puestos de trabajo". A este cometido se destinarán 22 millones de euros, ligados al desarrollo de ámbitos de "gran valor añadido" como la movilidad sostenible, la fabricación avanzada, las biociencias y las tecnologías cuánticas.

El departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos contará en total con 76 millones de euros. Invertirá 31 millones de euros en apoyar y promover los sectores clave de la economía guipuzcoana y las pymes. Asimismo, destinará otros 22 millones de euros al desarrollo de proyectos de I+D y a reforzar la digitalización, la innovación y el talento.

En Sostenibilidad, el presupuesto crece un 7%, lo que permitirá avanzar en la lucha contra el cambio climático, la transición energética y la protección del entorno natural, impulsando comunidades energéticas, el primer Living Lab de Energía de Euskadi y la Oficina de Transición Energética. También se refuerza el papel de Naturklima, y se consolidan el Centro de Reutilización de Textiles, el Polo de Baterías y la nueva Estrategia de Bioeconomía.

Además, se incrementan los recursos destinados a movilidad sostenible, con más vías ciclistas y campañas de fomento de la intermodalidad, y se refuerza la gestión integral del litoral con un 70% más de presupuesto, junto con la administración ambiental y la gestión del agua.

Asensio ha subrayado que "con estos presupuestos, construimos el futuro del territorio, donde garantizamos las políticas sociales avanzando en la competitividad de la economía, todo ello con los parámetros de sostenibilidad, tanto social económica y ambiental".

La partida presupuestaria destinada a las Infraestructuras Viarias y la Estrategia Territorial contará en 2026 con un presupuesto de 118,5 millones. El año próximo finalizarán los trabajos de adecuación de los túneles de la A-15 a la normativa europea en materia de seguridad, con una última partida de 10 millones.

La inversión continuará en proyectos como la segunda fase de la mejora de la carretera Azkoitia-Urretxu (5 millones) y la culminación de la nueva variante de Zarautz (7 millones), y arrancarán nuevos como el enlace entre la N-I y la A-15 en Andoain, o el Plan de Infraestructuras para la Mejora de la Movilidad en Bidasoaldea.

La propuesta de presupuesto del departamento de Gobernanza para 2026 asciende a 84,38 millones de euros para iniciativas como el plan de relevo y formación Partekatuz. El servicio de bomberos forales contará con un presupuesto de 38 millones de euros.

El departamento de Hacienda y Finanzas dispondrá de 62,5 millones de euros que se destinarán, entre otros proyectos, a TicketBAI (LiburuaBai), a mejorar la productividad interna a través de un proyecto piloto de inteligencia artificial, y a la adaptación de nuestros sistemas a las novedades de la reforma fiscal.

Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio tendrá un presupuesto global de 95,3 millones (+8,83%). La dirección de Movilidad contará con 74,9 millones de euros para, entre otras acciones, mejoras en Lurraldebus, mientras que Turismo cuenta con una inversión de 3,4 millones y Ordenación del Territorio con 16 millones para la regeneración de Pasaia, la rehabilitación de la universidad de Oñati y el proyecto Vía Irun.

El presupuesto de 2026 del departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes se articula en torno a tres ejes: el modelo de financiación del deporte escolar, que contará con 3,9 millones, la culminación de la remodelación del Koldo Mitxelena Kulturunea con en torno a 4 millones de euros y la cooperación con un incremento de 216.593 euros en este área.

El departamento de Equilibrio Territorial Verde dispondrá de 48,1 millones de euros para continuar con su estrategia de relevo generacional y avanzar en los proyectos ya activos como Baserritar Misto Profesionala, Trebatu o Gaztenek. Asimismo, se destinarán 1,4 millones de euros a la Fundación Basotik.

El gabinete de la diputada general tendrá un presupuesto de 28,7 millones de euros. Las principales partidas están dirigidas a impulsar y desarrollar políticas de igualdad lingüística y el desarrollo el IV plan de igualdad, y las líneas de trabajo dirigidas a la integración y la diversidad.

CIFRAS

La Diputación prevé obtener en 2025 7.224 millones de euros. Los citados 1.296 millones de euros se quedarán como presupuesto propio, divididos entre un presupuesto de gestión ordinario de 1.257 millones y una carga financiera de 39 millones de euros.

Los restantes 5.637 millones se reparten en 4.741 millones al Gobierno Vasco; 721 millones a los ayuntamientos, a través del Fondo Foral de Financiación Municipal (FOFIM); y 449 millones al Estado, a través del Cupo.

La propuesta de presupuestos ha recibido el plácet del Consejo de Gobierno y será entregada al presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena.

Preguntada por la negociación, Eider Mendoza ha reiterado la apuesta por "intentar acuerdos con cada uno de los grupos políticos, en ello nos hemos empeñado siempre y nos vamos a seguir empeñando". Tras recordar que han llegado a acuerdos muy importantes con Podemos y el PP, ha afirmado que necesitan que EH Bildu "también pueda sumar a este tipo de acuerdos".

"Diez veces han dicho que no. Espero que la undécima sea posible. En cualquier caso, el emplazamiento es el mismo a todos los grupos políticos y lo vamos a intentar hasta conseguirlo", ha concluido.