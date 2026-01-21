Gipuzkoa presentará en Fitur cinco propuestas ligadas al turismo sostenible

Gipuzkoa presentará cinco propuestas en Fitur ligadas al turismo sostenible - DFG

SAN SEBASTIÁN, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa presentará estos días cinco propuestas ligadas al turismo sostenible en la Feria de Turismo de Madrid (Fitur). Se trata de su guía de monte, las minas de Irugurutzeta, la iniciativa 'Ongi Etorri Euskararen Herrira', un tour virtual del Geoparque de la Costa Vasca y el Pasaia Itsas Festibala.

La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, ha mantenido un encuentro con representantes de los distintos ayuntamientos, comarcas guipuzcoanas y del sector turístico tras la apertura oficial de la feria madrileña.

Domínguez ha recordado que el gasto turístico representa ya el 8,7% del PIB en el territorio y emplea a más de 40.000 familias. "Debemos seguir trabajando para ofrecer atractivos turísticos que nos hagan atraer a un perfil de turista de alto valor, que esté interesado en conocer en profundidad el territorio y, en consecuencia, pase más tiempo entre nosotros. Ésta es la receta para afianzarnos en un modelo sostenible que equilibre los flujos turísticos y reparta de manera más justa y equilibrada la riqueza que esta industria genera", ha reflexionado.

La Diputación guipuzcoana se ha presentado en Fitur con su guía de monte que, además de proponer recorridos por algunas de las cimas más emblemáticas del territorio, los combina con diferentes propuestas gastronómicas y culturales, como mercados tradicionales, sidrerías, queserías, museos o espacios culturales para que los visitantes "descubran la esencia" de Gipuzkoa. Además, se proponen distintas rutas senderistas y pruebas de trail-running.

IRUGURUTZETA Y EUSKERA

Asimismo, en colaboración con las distintas comarcas, Gipuzkoa va a presentar cuatro propuestas turísticas adicionales en la feria madrileña. Una de ellas son las minas de Irugurutzeta en Irun, que, junto a las termas de Oiasso, son "uno de los vestigios romanos más importantes" de Gipuzkoa.

Irugurutzeta comenzó su andadura en la época romana si bien el espacio patrimonial actual descubre la actividad minera de extracción de hierro que tuvo lugar en esta área de Aiako Harria a lo largo del siglo XX.

Tal y como han recordado desde la institución foral, el hierro era transportado desde los lugares de extracción hasta los hornos mediante vagonetas sobre vías de ferrocarril o de forma aérea, con un tendido de cables de los que suspendían calderos. Una vez allí, era calcinado en los hornos para convertirlo en óxido y aumentar así su ley metálica.

Este conjunto patrimonial incluye un conjunto de galerías mineras y hornos de calcinación de mineral que constituyen "un perfecto ejemplo" para que los visitantes entiendan la actividad minera que se desarrollaba en Gipuzkoa.

Por otro lado, la comarca de Urola Kosta, con 'Ongi Etorri Euskararen Herrira', quiere potenciar el euskera como atractivo turístico. Para ello, ha elaborado esta campaña que persigue compartir con los visitantes "el valor del euskera, como lengua más antigua de Europa".

La citada campaña, que busca que quienes se acerquen a la comarca tengan también una primera aproximación hacia el euskera, pone en valor la importancia de las zonas turísticas vascas como Urola Kosta en "la supervivencia del euskera y es una invitación a que quienes se acerquen a la comarca disfruten de la experiencia de estar en un pueblo euskaldun".

GEOPARQUE Y PASAIA ITSAS FESTIBALA

Asimismo, el Geoparque de la costa vasca pone a disposición de los visitantes a través de su página web una "experiencia inmersiva y envolvente" del Geoparque. Esta herramienta, que cuenta con espacios dedicados al Flysch y el Karst, los municipios del Geoparque, los espacios naturales, la identidad y el patrimonio, así como paseos y senderos, información sobre visitas guiadas y otros recursos de interés, permite explorar y disfrutar del geoparque de forma interactiva.

Los usuarios podrán acceder a información detallada, mapas interactivos, fotografías, vídeos, animaciones de fotografías antiguas, recursos de realidad aumentada y fotografías en 360º. Los contenidos estarán disponibles en cuatro idiomas e incluyen la opción de consumo en formato audio, "favoreciendo la accesibilidad y una experiencia inclusiva".

Además, Pasaia Itsas Festibala, el festival marítimo de Pasaia, se ha convertido en uno de los grandes reclamos turísticos de la comarca de Oarsoaldea. La cuarta edición tendrá lugar entre el 14 y el 17 de mayo, cuando la bahía de Pasaia "vivirá su particular viaje en el tiempo" para albergar a decenas de embarcaciones históricas de diferentes países que permitirán poner en valor la identidad marinera de Gipuzkoa y la importancia que el mar ha tenido en la historia del territorio.

Como en anteriores ediciones, pese a que los barcos serán los grandes protagonistas, actividades culturales, lúdicas y gastronómicas completarán una amplia agenda de actividades pensada para públicos de todas las edades.

La diputada de Turismo ha puesto en valor el "enorme trabajo" que están realizando las distintas comarcas y el conjunto del sector para posicionar Gipuzkoa como "un destino turístico sostenible de referencia" y ha reiterado que, "gracias al esfuerzo conjunto" de todas ellas, la estrategia de desestacionalización y deslocalización de los flujos turísticos "está dando sus frutos".

"Vamos a seguir haciendo de Gipuzkoa un destino turístico de propuestas sostenibles y diversas, que nos permitan atraer a un perfil de visitante de calidad, que no solo quiera conocernos, sino que esté comprometido en el cuidado y preservación de lo que somos", ha concluido.