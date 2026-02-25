La gira 'The Beatles Show and Orchestra' de Abbey Road recalará el 26 de abril en el Kursaal de San Sebastián

La gira 'The Beatles Show & Orchestra' llega al Kusaal. - KURSAAL
SAN SEBASTIÁN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La gira 'The Beatles Show and Orchestra' de la banda tributo al cuarteto de Liverpool Abbey Road recalará el próximo 26 de abril en el Auditorio Kursaal de San Sebastián.
Abbey Road llegará a la capital guipuzcoana tras pasar por Logroño el 1 de marzo. Después tocarán en Valencia (9 de mayo), Gijón (16 de mayo) y Alicante (31 de mayo), alternando su directo de espíritu clásico con galas en formato show con orquesta.
Tras treinta años de trayectoria y más de dos mil conciertos en cuatro continentes, la banda Abbey Road ofrece en 'The Beatles Show and Orchestra' un concierto de dos horas que repasa los grandes éxitos de los Beatles, arropados por ocho músicos de orquesta.