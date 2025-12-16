El Gobierno autoriza a Euskadi a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un máximo de 1.236 millones

BILBAO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes a Euskadi a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 1.236.544.139 euros.

Según el acuerdo, esta autorización se realiza en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Del importe autorizado, 933.941.686 euros se corresponden con las amortizaciones de deuda a largo plazo de la Administración General y entidades que consolidan y no supondrán un incremento de la deuda de la Comunidad Autónoma respecto a la existente a cierre de 2025.

Además, según lo acordado en la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico del 23 de diciembre de 2024, se autoriza un endeudamiento de 302.602.453 euros, correspondiente al objetivo de déficit de la Comunidad Autónoma estimado para 2026. Esta autorización podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.