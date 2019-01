Gobierno de Barakaldo dice que la familia desahuciada ha rechazado la alternativa de alojamiento que se les ha ofrecido

Publicado 15/01/2019 15:44:49 CET

También se ha realizado una solicitud a Alokabide para que aceleren el procedimiento de adjudicación de una vivienda "lo máximo posible"

BILBAO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del PNV en el Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha dado a conocer que la familia desahuciada este martes ha rechazado, "hasta en dos ocasiones", la alternativa de alojamiento que se les ha ofrecido desde los Servicios Sociales municipales. Además, ha indicado que el concejal de Acción Social, Mikel Antizar, ha realizado una solicitud a Alokabide para que aceleren el procedimiento de adjudicación de una vivienda "lo máximo posible", y que la familia ha recibido "una atención impecable por parte de las trabajadoras sociales".

En un comunicado, el gobierno jeltzale ha explicado que, a través del área de Acción Social, el Ayuntamiento fabril ha ofrecido una alternativa de alojamiento provisional a la familia que ha sido desalojada esta mañana de una vivienda privada. En concreto, se les ha ofrecido una habitación con baño, "más comida y acompañamiento social". Esta misma mañana, ha añadido, "los afectados han rechazado la medida hasta en dos ocasiones".

El equipo de gobierno, que ha lamentado que la familia desahuciada, una mujer de 59 años y su hijo de 32, no hayan aceptado las propuestas planteadas desde las trabajadoras sociales, ha indicado que, "tal como los propios afectados han manifestado, se trata del desalojo de una vivienda donde hasta ahora vivían de alquiler, una vivienda privada cuyo propietario hace un año les comunicó a los inquilinos su voluntad de recuperarla y no prorrogar el alquiler".

Según ha explicado, el Área de Acción Social del Ayuntamiento tiene conocimiento de esta situación "desde marzo, y desde entonces se está trabajando con la familia, a la que se le ha asesorado y orientado en todo momento". Además, ha destacado que desde el área de Acción Social se consiguió mediar con el juzgado para lograr una prórroga de unos meses en el desalojo y se activó el "procedimiento de adjudicación directa" con Alokabide, servicio de alquiler del Gobierno vasco, para solicitar con urgencia una vivienda para estos barakaldeses.

"El concejal de Acción Social ha realizado una solicitud a Alokabide para que aceleren el procedimiento lo máximo posible, y la familia ha recibido una atención impecable por parte de las trabajadoras sociales, al igual que el resto de personas que acuden a pedir ayuda al Ayuntamiento", ha asegurado el gobierno municipal.

Por otro lado, el equipo jeltzale ha indicado que desde el Ayuntamiento no pueden dar información sobre la situación concreta de ningún demandante de ayudas sociales, debido a la obligación de confidencialidad.

TRES TIPOS DE AYUDAS

No obstante, ha recordado que se pueden recibir tres tipos de ayudas: la RGI, con una percepción de que oscila entre los 693 euros por una persona en la unidad familiar y entre los 800 y 850 euros mensuales por dos personas; la prestación complementaria para ayuda al pago de vivienda, lo que suponen 250 euros mensuales; y Ayudas Emergencia Social, que ayudan por ejemplo, al pago de la fianza cuando se inicia un nuevo contrato de alquiler y el montante varía en función de cada caso".

Según ha señalado, únicamente existen dos motivos por los que un ciudadano no pueda recibir estas ayudas, y son "que no las solicite y que no pueda justificar haber dedicado ayudas recibidas con anterioridad al fin para el que fueron concedidas".

Por último, han recordado que el Ayuntamiento dispone de un parque de viviendas municipales que, en estos momentos, se encuentra "al completo". Cuando una de estas viviendas queda desocupada, son las propias trabajadoras sociales las que deciden a quién otorgársela, "atendiendo a criterios objetivos y profesionales que bareman cuál es el caso de mayor urgencia", ha concluido.