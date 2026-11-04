Gobierno central, vasco y Ayuntamiento de San Sebastián acuerdan el reparcelamiento de Txomin II

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno Vasco y Ayuntamiento de San Sebastián han acordado el reparcelamiento de Txomin Enea II, que el Consistorio donostiarra aprobará el próximo martes, ámbito en el que, tras el derribo de la cárcel de Martutene, se prevé el desarrollo de unas 400 viviendas y apartamentos dotacionales, con prioridad para la vivienda protegida y asequible.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, han mantenido este miércoles en Madrid una reunión para abordar el desarrollo de Txomin Enea II.

El encuentro se ha centrado en tres líneas de trabajo como son la demolición de la antigua prisión, la cesión de los terrenos municipales al Gobierno Vasco y la preparación de un convenio que ordene la urbanización y coordine las promociones de Visesa y Casa 47. Estos pasos permitirán avanzar en la segunda fase de Txomin Enea y completar la integración de estos suelos en el barrio.

En primer lugar, el consejero ha entregado a la ministra el proyecto técnico de demolición elaborado por Visesa. La previsión es que Casa 47, la entidad pública estatal de vivienda, impulse y ejecute el derribo una vez completadas las actuaciones administrativas y técnicas necesarias.

El presupuesto de ejecución por contrata de la demolición asciende a 3.626.005,93 euros, sin IVA. Los honorarios de redacción del proyecto, incluido el estudio histórico de Aranzadi, son de 118.470,45 euros, también sin IVA. Ambos conceptos suman 3.744.476,38 euros antes de impuestos.

La demolición permitirá recuperar los terrenos de la antigua prisión, de titularidad estatal, para su incorporación al desarrollo residencial. El proyecto incorpora, además, el estudio de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que ha investigado el "papel represivo" que desempeñó la cárcel de Martutene durante el franquismo y la transición.

De esta forma, se plantea preservar algún elemento arquitectónico representativo del antiguo recinto o instalar una placa o panel conmemorativo que lo recuerde, integrándolo en el futuro desarrollo urbanístico del ámbito.

CESIÓN DE TERRENOS

La reunión ha servido para confirmar la cesión al Gobierno Vasco de la totalidad de los terrenos municipales comprendidos en el ámbito residencial de Txomin Enea II, que representan aproximadamente dos tercios de su superficie. El tercio restante corresponde a los terrenos de la antigua cárcel, de titularidad estatal.

Esta aportación de suelo permitirá articular una actuación conjunta entre Visesa y Casa 47. Cada sociedad pública desarrollará las parcelas y los aprovechamientos que le correspondan conforme a los instrumentos urbanísticos y a los acuerdos que se formalicen.

Por parte del Ayuntamiento, el siguiente paso será la aprobación del proyecto de reparcelación, que se ha trabajado conjuntamente con Casa 47. El Consistorio lo llevará el próximo martes a la Junta de Gobierno Local para su aprobación inicial.

A partir de ese momento, iniciará el proceso de negociación de las parcelas con el Ejecutivo autonómico, con el objetivo de concretar la cesión de los suelos municipales y la materialización del desarrollo residencial, en coherencia con el protocolo de actuación acordado ya en diciembre.

La urbanización y transformación del ámbito cuenta con una estimación preliminar de aproximadamente 14,5 millones de euros. La cifra no está cerrada y deberá concretarse con la redacción del proyecto de urbanización. Se refiere a la preparación y transformación del suelo, sin incluir la construcción de las futuras viviendas.

Las previsiones disponibles sitúan las obras generales de urbanización en torno a 7,5 millones de euros y la acometida eléctrica en unos 350.000 euros. El ámbito soporta, además, una carga estimada de 1,5 millones de euros correspondiente a aproximadamente un tercio del coste del puente de Espartxo y del parque fluvial. La estimación global incluye también la demolición de la antigua cárcel y las obras en Kristobaldegi.

El Gobierno Vasco ya ha incorporado al Contrato Programa 2026 de Visesa la inversión prevista para construir las viviendas que promoverá la sociedad pública vasca en Txomin Enea II. Las tres administraciones han abordado la preparación de un convenio de colaboración que defina el modelo de gestión y ejecución del ámbito así como las responsabilidades de cada entidad.

"UN GRAN DÍA"

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha celebrado el desbloqueo de Txomin Enea II y ha reclamado acelerar el derribo de la cárcel de Martutene. "Hoy es un gran día porque San Sebastián no podía seguir esperando", ha afirmado el consejero, quien ha defendido la necesidad de transformar el entendimiento entre las tres administraciones en "actuaciones concretas que permitan iniciar cuanto antes la construcción de vivienda asequible".

Además, ha subrayado que Txomin Enea II debe representar "una forma diferente" de abordar los grandes desarrollos residenciales de Donostia, "tanto por su modelo de financiación como por su capacidad para ofrecer una respuesta efectiva a las necesidades de vivienda".

"Esta operación no debe parecerse a ninguna otra de nuestro pasado reciente", ha señalado Itxaso, quien ha defendido que la colaboración entre instituciones debe "evitar la adquisición onerosa de terrenos públicos y la asunción de cargas financieras desproporcionadas por parte del Ayuntamiento" y ha insistido en que la operación de Martutene debe asentarse sobre un modelo "basado en la movilización del patrimonio público y el reparto de responsabilidades".

"SATISFACCIÓN"

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, se ha mostrado "satisfecho" por haber alcanzado un acuerdo para la reparcelación de los terrenos de Txomin 2 tras la reunión con la ministra de Vivienda y el consejero de Vivienda en Madrid.

"En Madrid se ha escuchado a los donostiarras y hemos empujado al Gobierno central para conseguir un acuerdo de reparcelación del ámbito de Txomin II", ha aplaudido. Además, ha destacado que esa rúbrica se va a traducir "en oportunidades para desarrollar nuevos proyectos de vida en la ciudad".

"El Ayuntamiento sigue acelerando la promoción de parcelas donde se puedan construir viviendas asequibles para donostiarras y un nuevo ejemplo de ello es que hoy consigue desatascar el nudo de Txomin II", ha incidido, para subrayar que, "sin perder ni un solo minuto", el acuerdo de reparcelación se aprobará en la Junta de Gobierno Local del próximo martes.

"A partir de ahí, estamos dispuestos a ceder parcelas al Gobierno Vasco, tal y como recoge el protocolo de vivienda que acordamos en diciembre, porque creemos que las alianzas arrojan buenos resultados a Donostia", ha afirmado.

Además, ha recordado que, "como condición" para ello, las viviendas que se construyan tendrán que ser "para los donostiarras, los costes de urbanización asumidos por la institución encargada de la construcción y los plazos de ejecución rápidos".

El alcalde donostiarra, ha afirmado que "esto va de seguir haciendo ciudad, y no solo de hacer viviendas". "Seguimos regenerando el eje del Urumea, con actuaciones en Riberas de Loiola, Ciudad Jardín, cárcel, cuarteles y en ese esquema nos queda la pieza clave de Antzita", también en la vega del Urumea, ha recordado.

"No paramos y seguimos reclamando avances porque a la ministra le falta por responder la segunda parte de la petición hecha por escrito", ha explicado.

Finalmente, ha incidido en que "solo falta un informe de Medio Ambiente para activar el proceso para la construcción de 900 viviendas" en ese ámbito y ha reclamado "una respuesta ágil al Gobierno central".