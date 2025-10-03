El Gobierno municipal de Iruraiz-Gauna (Álava) sube un 2,65% el IBI y el Impuesto de vehículos para actualizarlos al IPC

VITORIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Iruraiz-Gauna (Álava) ha presentado el proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año, que incluye una subida del 2,65% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto de Vehículos para actualizarlos al IPC (2,65%).

En el caso del IBI se incluyen dos nuevos bonificaciones del 25% para la colocación de sistemas fotovoltaicos en comunidades vecinales o comunidades energéticas y del 20% para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

A su vez, se actualizan las tablas de bonificaciones de acuerdo a la renta, de forma que pueden llegar al 95% para rentas inferiores a los 12.000.

En el caso de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos urbanos, el incremento superará el 100% para poder alcanzar el objetivo marcado por ley de cubrir íntegramente los costes de la gestión. Así, por ejemplo, la tasa para una vivienda pasará a ser de 138 euros.