El Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz logra un acuerdo con EH Bildu para aprobar el presupuesto de 2026

Archivo - La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz, formado por PSE-EE y PNV, ha alcanzado un acuerdo con EH Bildu para sacar adelante el proyecto de presupuestos para 2026. Las enmiendas propuestas por EH Bildu, que el equipo de Gobierno ha incorporado en su totalidad al proyecto presupuestario, plantean modificaciones en las cuentas por un importe global de 8,2 millones de euros.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha expresado su "satisfacción" por este acuerdo, que supone el tercer pacto presupuestario consecutivo que alcanzan ambas partes tras los alcanzados sobre las cuentas de 2025 y 2024.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de la capital alavesa, Rocío Vitero, ha indicado que se trata de "un buen acuerdo.

Etxebarria ha afirmado que, con este nuevo acuerdo, "queda patente que merece la pena acordar con este Gobierno, porque está centrado en cumplir con la palabra dada y tiene un objetivo prioritario: que la ciudad avance".

La alcaldesa ha destacado que se trata de un presupuesto "muy importante" porque es el más elevado de la historia de la ciudad, al alcanzar los 507,5 millones de euros, un 6,49% más que el del pasado año.

(Habrá ampliación)