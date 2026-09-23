El Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz plantea una subida general del 3,4 en los impuestos, tasas y precios públicos

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VITORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado este miércoles el proyecto de ordenanzas fiscales de 2027, que plantea una subida general del 3,4% en impuestos, tasas y precios públicos, tomando como referencia el cálculo del IPC interanual.

El Ejecutivo municipal ha destacado, a través de un comunicado, que el objetivo de esta medida es "garantizar la estabilidad de los ingresos municipales y la sostenibilidad de los servicios públicos".

En el caso de la tasa del servicio de recogida y eliminación de residuos urbanos, la ordenanza deberá ajustarse a la Ley de Residuos 7/2022, que obliga a adecuar las tasas al coste real del servicio. De esta forma, se atiende a la advertencia de la Intervención General del Ayuntamiento, que señala que "no podrán mantenerse tarifas desfasadas que provoquen un déficit entre las tasas y el coste real de los servicios".

Para cubrir el coste de la nueva contrata municipal, la propuesta plantea un incremento que va de los 0,41 euros al mes para las viviendas más pequeñas a los 1,46 euros para las de mayor superficie. Para el grueso de las viviendas, en las que reside casi el 70% de la población, el incremento ronda un euro.

En cuanto a los precios públicos de políticas sociales, al incremento general del 3,4% se añade el 2,5% que no pudo aplicarse en 2026. Aún con esta actualización, el grado de cobertura del gasto de las prestaciones que recibe la ciudadanía "sigue siendo muy bajo", según el Ayuntamiento. En el Servicio de Ayuda a Domicilio, este grado de cobertura no llega a un 17% y el déficit de este servicio ronda los 22 millones de euros.

Entre las novedades contempladas en la nueva propuesta fiscal, se incorpora una bonificación del 50% en el ICIO para empresas que tributen por cuota municipal y desarrollen una actividad económica vinculada con la economía circular. Asimismo, se propone aplicar una tasa por aprovechamiento del dominio público a las empresas de telefonía móvil.

Tras su aprobación esta mañana en la Junta de Gobierno Local, el proyecto de ordenanzas fiscales ha sido presentado en la Comisión de Hacienda, en la que se ha validado el calendario de tramitación. Los nuevos impuestos, tasas y precios públicos recibirán la aprobación definitiva en diciembre y entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.