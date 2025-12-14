El Gobierno Vasco abordará este lunes, junto con la OMS y el Ministerio de Sanidad, los retos actuales en salud pública

Archivo - Hospital de Cruces (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, participará este lunes, 15 de diciembre, en Madrid en un coloquio junto con la directora del Departamento de Salud Pública de la OMS, María Neira, y la ministra de Sanidad, Mónica García, en el que abordarán los retos actuales que existen en materia de salud pública.

Según han explicado desde el Ejecutivo vasco, "en un contexto donde los determinantes sociales y la cronicidad explican la mayor parte de la carga de enfermedad y el impacto sobre los sistemas sanitarios", el consejero, la representante de la OMS y la ministra expondrán los recursos que los gobiernos están implantando para dar respuesta a esta situación.

Así, Martínez dará a conocer la experiencia del Pacto Vasco de Salud en Euskadi, centrándose en el eje específico de Salud Pública, y explicando las conclusiones y acciones que se han definido en esta materia para avanzar en la transformación del sistema vasco de salud.

También se referirá a la creación del futuro Instituto de Salud Pública de Euskadi, encargado de "velar por la salud de la población vasca anticipándose a los riesgos".

Del mismo modo, presentará, entre otras herramientas, el Observatorio de Salud de Euskadi, dirigido al análisis, comunicación e investigación referente para abordar una salud comunitaria multinivel, y cuya finalidad es monitorizar y evaluar la salud de la población vasca desde la perspectiva de la equidad y de género.

A lo largo de la jornada, que se celebrará en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, los ponentes tratarán diversos temas ligados a la salud pública como la aparición de nuevos patógenos y la resistencia a los antimicrobianos, el aumento de enfermedades no transmisibles (diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer), o el acceso a servicios de salud, calidad de atención y determinantes sociales.

La contaminación del aire, el aumento de enfermedades transmitidas por vectores, la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable o la salud mental son "otros de los retos los retos que condicionan los recursos que se deben dedicar a la Sanidad y las políticas que se demandan" y que se plantearán en la jornada.

El encuentro se enmarca dentro del ciclo de conferencias que organiza la revista Diariofarma sobre los "temas que marcan el futuro de la sanidad", y debatirá en torno a la importancia de que "los sistemas de salud pasen realmente de gestionar enfermedades a prevenirlas, centrándose en la gobernanza, la financiación o en la capacidad de intervenir sobre los determinantes sociales", han explicado desde el Gobierno Vasco.