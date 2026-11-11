Gobierno Vasco abre las ayudas a la formación de personal investigador y tecnólogo del sector agroalimentario

VITORIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha abierto hasta el próximo 7 de diciembre la convocatoria del programa de ayudas Ikertalent, dotado con 1,8 millones de euros y destinado a la formación de personal investigador y personal tecnólogo en el ámbito científico-tecnológico y empresarial del sector agrario, pesquero y alimentario de Euskadi.

Las subvenciones se destinarán a promover la formación de personal investigador predoctoral en aquellas áreas de investigación del sector agrario, pesquero y alimentario en las que exista una carencia de personal con doctorado y se precise aumentar su incorporación a la estructura científico-tecnológica vasca.

Los proyectos se desarrollarán en la EHU, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario Neiker, la Fundación AZTI y el centro tecnológico Leartiker.

La primera línea de ayudas se destina a la formación para el personal predoctoral y contempla el desarrollo de diez proyectos de I+D+i. Esta subvención tiene una duración de cuatro años, con las características de un contrato predoctoral. Las personas beneficiarias de esta línea de ayudas recibirán 22.000 euros el primer año, 23.000 el segundo, 25.000 euros el tercero y 31.500 euros el cuarto año.

La segunda línea está dirigida a personal tecnólogo especializado en áreas del sector agrario, pesquero y alimentario vasco y contempla el desarrollo de 8 proyectos de I+D+i. Las ayudas tendrán una duración máxima de dos años, durante los cuales las personas beneficiarias recibirán 17.000 euros anuales.

En ambos casos podrán contar con una ayuda complementaria destinada a sufragar gastos de formación ocasionados y relacionados con el proyecto de la tesis doctoral, que incluirán gastos como la matriculación en los cursos de doctorado, asistencia a congresos científicos, seminarios, cursos y jornadas de trabajo relacionados con la ayuda.

La ayuda complementaria para el personal investigador asciende a 8.000 euros (2.000 euros por año formativo), y 2.000 euros (1.000 euros anuales) para el personal tecnólogo.

Para poder acceder a las ayudas, las personas solicitantes deberán contar con alguna de las titulaciones especificadas para cada proyecto.