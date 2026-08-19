El Gobierno Vasco abre la inscripción a la segunda convocatoria de OPE para la Administración General con 461 plazas

La primera prueba de las escalas incluidas en esta segunda convocatoria está prevista para enero de 2027 - GOBIERNO VASCO

VITORIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha abierto este miércoles la inscripción a la segunda convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para la Administración General, con 461 plazas.

Esta nueva convocatoria está basada en el nuevo modelo de procesos selectivos para seleccionar al nuevo personal no solo por sus conocimientos, sino también por sus habilidades, según ha recordado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El objetivo es incorporar nuevos perfiles a la Administración en respuesta a las necesidades actuales y futuras de los servicios públicos para reforzar su calidad.

La convocatoria incluye plazas para la Escala Administrativa (305), Agrupación Profesional de Personal de Apoyo (117), ayudantes técnicos de la Escala de Delineación de Obras e Instalaciones (4), ayudantes técnicos de la Escala de Informática de Gestión (14 plazas), ayudantes técnicos de la Escala de Laboratorio e Inspección de Salud y Medio Ambiente (12 plazas), ayudantes técnicos de la Escala de Pesca (6) y ayudantes técnicos de la Escala de Semillas (3).

Para facilitar la preparación de las pruebas, las personas aspirantes tienen a su disposición toda la información relativa a los procesos selectivos en la web ivap.eus incluidos los temarios, los modelos de exámenes, información relativa a las pruebas de competencias y otros materiales de apoyo.

Las personas interesadas podrán inscribirse en la OPE, hasta el 16 de septiembre, de forma telemática, a través de euskadi.eus. La primera prueba de las escalas incluidas en esta segunda convocatoria está prevista para enero de 2027.

En septiembre se convocarán 379 plazas de Administración penitenciaria correspondientes íntegramente a la Escala de Ayudantes en Ejecución Penal, y están previstas nuevas convocatorias antes de que finalice el año.