El Gobierno Vasco abre el plazo de candidaturas a su programa de protección a defensores de derechos humanos

El programa, gestionado por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos junto con Zehar-Errefuxiatuekin, cuenta con el apoyo de Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad-eLankidetza - IREKIA

VITORIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha abierto, hasta el próximo 15 de octubre, el plazo de presentación de candidaturas para el 'Programa Vasco Nare de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos'.

El programa, gestionado por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos junto con Zehar-Errefuxiatuekin y con el apoyo de Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad-eLankidetza, permite acoger en Euskadi durante seis meses a personas que por su labor en defensa de los derechos humanos sufren amenazas, persecución o situaciones de riesgo que comprometen su vida, integridad física y psicológica.

Además de la acogida y acompañamiento psicosocial, desde el programa se organiza una agenda de contactos institucionales, actos públicos y seguimiento posterior en sus países de origen para asegurar su bienestar y visibilizar su labor.

La directora de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Ainhoa Zugasti, ha destacado la importancia de este programa en un mundo en el que los derechos humanos están "bajo amenaza". A su juicio, mantener esta iniciativa "nos define como sociedad porque protegemos a quienes defienden la dignidad humana".

Una vez cerrado el plazo de presentación, la Dirección de Derechos Humanos y Víctimas convocará al Comité Asesor, compuesto por instituciones y entidades expertas en derechos humanos, para la evaluación de las candidaturas y la selección, priorizando criterios de riesgo y género, de las tres personas que serán acogidas en Euskadi durante seis meses.

Entre las personas candidatas tendrán prioridad las mujeres, personas LGTBIQ+ y aquellas que trabajan en la defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes, incluyendo campesinado, indígenas y afrodescendientes.

Este programa, que se puso en marcha en 2011, ha sido una herramienta de solidaridad importante para la protección y el apoyo de personas que, en su defensa de los derechos humanos, enfrentan graves riesgos y persecuciones en sus países de origen.

En estos 14 años se ha acogido a 44 personas, 31 de ellas mujeres (28 adultas y 3 niñas) y 14 hombres (11 adultos y 3 niños). La mayoría eran de Sudamérica y Centroamérica: Colombia (25), Guatemala (5), Honduras (4), El Salvador (6), Guinea Ecuatorial (2), Perú (1), Nicaragua (1) y Sahara (1).