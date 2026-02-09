El Gobierno Vasco abre el plazo para la presentación de la 'Solicitud Única' de ayudas y pagos de la PAC

Archivo - Amaia Barredo - GAIZKA UCEDA-IREKIA - Archivo

VITORIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha abierto el plazo para la presentación de la 'Solicitud Única' de ayudas y pagos de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a la campaña 2026.

Los agricultores y ganaderos de Euskadi podrán tramitar sus solicitudes desde hoy y hasta el 30 de abril a través del Sistema de Gestión de Ayudas que gestionan las tres diputaciones forales mediante sus entidades colaboradoras, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Las ayudas de la PAC constituyen un instrumento fundamental para el mantenimiento de la actividad agraria, al contribuir a la estabilidad económica de las explotaciones, a la modernización del sector y a la promoción de prácticas sostenibles.

El Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027 establece un marco de ayudas orientado a impulsar una agricultura y una ganadería más sostenibles, eficientes y adaptadas al cambio climático. En este contexto, el Gobierno Vasco continúa trabajando para que los agricultores y ganaderos de Euskadi puedan acceder a estas ayudas "en condiciones justas y con el acompañamiento técnico necesario".

En esta campaña, el Departamento de Alimentación, Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca ha adelantado la apertura del plazo de solicitud en prácticamente un mes respecto a ejercicios anteriores, lo que permitirá mejorar la planificación y avanzar hacia un calendario de pagos más ajustado, facilitando así la gestión económica de las explotaciones.

El Gobierno Vasco ha animado a todos los agricultores y ganaderos a informarse sobre las ayudas disponibles y a realizar los trámites dentro del plazo establecido, a través de las oficinas agrarias comarcales o de la web del Departamento de Alimentación, Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca.

MATERIAS SUBVENCIONABLES

En la campaña 2026, las ayudas del Primer Pilar de la PAC, financiadas a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), incluyen la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la ayuda redistributiva y los pagos complementarios para jóvenes agricultores, así como incentivos destinados a fomentar prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y pagos asociados a sectores productivos estratégicos.

Por su parte, las ayudas del Segundo Pilar, financiadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), seguirán respaldando proyectos orientados a la modernización de explotaciones, el desarrollo sostenible del medio rural, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, incluyendo también el apoyo a explotaciones situadas en zonas con limitaciones naturales para favorecer la continuidad de la actividad agraria y evitar el abandono de tierras.

La consejera de Alimentación, Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha subrayado la importancia de estas ayudas no solo para el sector, sino para el conjunto de Euskadi.

De esa forma, ha indicado que el sector agrario y alimentario "cumple una función esencial para la sociedad", y que estas ayudas "permiten que nuestras explotaciones sigan siendo viables, que el medio rural se mantenga vivo y que la ciudadanía disponga de alimentos cercanos, seguros y producidos con criterios de sostenibilidad".