El Gobierno Vasco activará este jueves la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación

Oleaje en la playa de Ondarreta, en San Sebastián - Unanue - Europa Press

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco activará desde esta medianoche y hasta las seis de la tarde de este jueves la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación (en las dos primeras millas) ante el empeoramiento significativo del estado de la mar previsto por la llegada de una nueva borrasca atlántica profunda.

Según Euskalmet, en las próximas horas una borrasca profunda denominada "Nils" circulará a través del sur de las Islas Británicas, pasando su centro cerca de Bretaña, lo que dará lugar a un intenso viento de componente oeste y provocará un empeoramiento significativo de las condiciones marítimas.

En este contexto, el estado de la mar irá empeorando a lo largo de hoy y mañana, la altura de ola significante podría superar los 5-6 metros, sin descartar que por la mañana pueda alcanzar los 6-7 metros. A partir de la tarde noche iría bajando, terminando el día con oleaje en torno a 3,5 metros.

El viento del oeste será intenso durante la primera mitad del día y es probable las rachas de viento superen los 100 km/h en zonas expuestas, sobre todo en el litoral con rachas que pueden alcanzar los 110-120 km/h. En zonas no expuestas, las rachas de viento podrían superar los 80 km/h, especialmente en zonas no expuestas cercanas al litoral y en el sur de Álava.

El Gobierno vasco recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos a través de la página web de Euskalmet y de su perfil oficial en la red social X además de inscribirse al servicio de avisos a la carta que ofrece Euskalmet.

RECOMENDACIONES

Con motivo de la activación de la alerta naranja por riesgo marítimo-costero, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones en las zonas costeras y seguir las recomendaciones de seguridad.

Se aconseja evitar el baño y cualquier actividad acuática o subacuática, así como el uso de embarcaciones, revisando, en todo caso, sus amarras. Asimismo, se recomienda no acceder a zonas potencialmente peligrosas, alejarse de rompientes, espigones, muelles, paseos marítimos y acantilados, y evitar la circulación por carreteras próximas a la línea de costa.

En caso de caída al mar o de arrastre por el oleaje, es importante mantener la calma, alejarse de las zonas de rompiente y no nadar a contracorriente, solicitando auxilio y esperando la llegada de los servicios de rescate. Ante cualquier situación de emergencia, se insta a la ciudadanía a llamar inmediatamente al 112.