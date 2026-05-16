El Gobierno Vasco advierte de nuevos brotes de listeria en queso latino de las marcas 'Goya', 'Nativo' y 'Sabor de Casa'

Queso latino de la marca 'Goya' afectado por un brote de listeria - IREKIA

BILBAO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a través de su Dirección de Salud Pública y Adicciones, ha advertido de la comercialización del producto queso latino (Queso fresco de vaca) de las marcas 'Goya', 'Nativo' y 'Sabor de Casa', que contiene Listeria monocytogenes en niveles superiores a los permitidos por la legislación. Como medida de precaución, se recomienda a aquellas personas que pudieran tener este producto en sus hogares se abstengan de consumirlo.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco informó este pasado jueves de que había tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en queso latino (queso fresco de vaca) de la marca 'Goya'.

La empresa elaboradora del producto, atendiendo al principio de precaución, ha determinado la retirada de la venta de nuevas referencias y lotes. Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos, mientras que la empresa elaboradora del producto, atendiendo al principio de precaución, ha determinado la retirada de la venta de nuevas referencias y lotes.

En el caso de la marca 'Goya' los productos implicados son los que se presentan en envase de plástico de 300 gramos en todos los lotes con fechas de caducidad comprendidas entre el 18/05/2026 y 06/07/2026; en barra en envase de plástico en todos los lotes con fecha de caducidad entre el 24/05/2026 y 21/06/2026; y en envase de plástico en todos los lotes con fechas de caducidad entre el 10/05/2026 y 21/06/2026 y el 19/05/2026 y el 12/06/2026.

NUEVAS ALERTAS

A la alerta del jueves, se suma la de este sábado relativa a las marcas de queso latino 'Nativo' y 'Sabor de Casa'. En el caso de el producto comercializado por 'Nativo', los lotes afectados serían los de envase de plástico de 300 gramos con fecha de caducidad entre el 18/05/2026 y 04/07/2026 y el producto en barra de queso en envase de plástico con fechas de caducidad entre el 23/05/2026 y 06/07/2026.

En el caso de la marca comercial 'Sabor de Casa', los lotes afectados son los que presentan fechas de caducidad comprendidas entre el 23/05/2026 y el 21/06/2026.

Según la información disponible, ha habido distribución del citado queso a varias comunidades autónomas, incluida Euskadi. Por ello, el Departamento de Salud recomienda a las personas que tengan en su domicilio producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlo.

En el caso de haber consumido alguno de los productos del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar el apartado de alimentación de la Guía del embarazo del Departamento de Salud de Gobierno Vasco en lo relativo a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

Además, la Consejería de Salud ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.