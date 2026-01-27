Gobierno Vasco afirma que el acceso al mercado laboral es "uno de los mejores modos de integración" para los migrantes

Archivo - María Ubarretxena - GAIZKA UCEDA-IREKIA - Archivo

VITORIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que aunque para poder pronunciarse sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Ejecutivo central necesita conocer "la letra pequeña" del decreto en el que se plasmará esa decisión, la posibilidad de acceder al mercado laboral es "uno de los mejores modos de integración" para estas personas.

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación, ha explicado que todavía desconoce "el detalle" del decreto del Gobierno central para el proceso de regularización de personas migrantes que cumplan una serie de condiciones, una medida que abre la puerta a que estas personas puedan acceder a un contrato de trabajo, dado que implica la concesión del permiso de trabajo y residencia.

"Necesitaríamos saber cómo se va a concretar", ha afirmado, si bien ha subrayado que el Gobierno Vasco "siempre ha defendido que el trabajo es uno de los mejores modos de integración".

OPORTUNIDAD "EXCELENTE"

En este sentido, ha recordado que el Gobierno Vasco reclamó la competencia para otorgar los permisos iniciales de trabajo, y que desde la asunción de esta facultad en 2025, ya ha tramitado 11.000 expedientes y está "ayudando a agilizar los permisos que necesitan estas personas para trabajar".

Ubarretxena ha precisado que es necesario conocer "cuáles van a ser las condiciones" y la "letra pequeña" del decreto para, entre otros aspectos, conocer el número de personas a las que podría afectar la regularización. En todo caso, ha considerado que "para la integración, el mercado laboral es una oportunidad "excelente".