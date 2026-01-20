Gobierno Vasco afirma que, tras la decisión del TAS, "otras selecciones pueden jugar el partido de la oficialidad"

Archivo - La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha asegurado que la decisión Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de no revisar el recurso de la Federación Española contra la inclusión de la Federación Vasca en la Internacional, es "una buena noticia" y un ejemplo de "cómo otras selecciones también pueden jugar ese partido de la oficialidad".

El TAS ha determinado que carece de jurisdicción para revisar y resolver el recurso de la Federación Española de Pelota contra la incorporación de la Federación de Euskadi (FPVE) a la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV).

Ibone Bengoetxea ha manifestado que esta decisión constituye "una muy buena noticia" porque significa que la Selección Vasca de Pelota "va a seguir jugando el partido de la oficialidad", un "camino" que, según ha añadido, el Gobierno vasco ha apoyado y "lo va a seguir haciendo".

Ha considerado que es "también una buena noticia" porque es "un ejemplo de cómo otras selecciones pueden también jugar ese partido de la oficialidad". La vicelehendakari ha aprovechado la ocasión para "decir que el Gobierno Vasco va a seguir ayudándolas y haciendo con ellas ese camino".