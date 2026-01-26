Gobierno Vasco afirma que el proyecto Ulysses ayudará a hallar soluciones que mitiguen el problema de residuos marinos

Presentación de uLISES pROYECT EN bbk kILMA - IHOBE

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao, ha defendido que el proyecto científico Ulysses Data for Science ayudará a hallar "las mejores soluciones" para mitigar el problema de los residuos marinos mediante la tecnología y la concienciación". Además, ha apoyado la iniciativa Ulysses Experience para "sensibilizar a escolares y familias sobre las basuras marinas".

Josu Bilbao ha visitado este lunes las instalaciones de BBK Klima en Urdaibai para conocer, de primera mano, Ulysses Experience, la propuesta divulgativa del proyecto científico Ulysses Data for Science, cuyo objetivo es "abordar la problemática de las basuras marinas y ribereñas" mediante la recogida de todos los datos necesarios para establecer una estrategia global que pueda eliminar "su llegada y presencia en el mar".

El recorrido, realizado junto a la directora de la Obra Social de BBK, Nora sarasol, y el director de la Fundación Data For Science, y Jorge Ballester, además de medio centenar de representantes de entidades locales, sociales y educativas, ha comenzado en la Experiencia Domo, un espacio inmersivo en el que los asistentes han visualizado una película en 360º.

Esta proyección sirve como introducción al proyecto, y aborda el estatus climático actual, la concienciación sobre la problemática ambiental y los objetivos del proyecto Ulysses Data for Science, "todo ello planteado desde una visión de futuro optimista para el planeta", según ha informado el Gobierno vasco.

Seguidamente, se ha realizado un itinerario interactivo, diseñado para guiar a los visitantes "de manera natural" por las distintas etapas del proyecto. De esta forma, las personas que han asistido ha profundizado en el proyecto a través de una pantalla táctil y un panel vinilado con información aumentada, en el que se han explicado las claves de la iniciativa.

También se han conocido datos científicos, ya que en esta zona, el grupo ha podido observar cómo funcionan las corrientes en el Golfo de Bizkaia y los ríos de la zona, "visualizando datos recogidos en tiempo real sobre una maqueta y una pantalla gigante inmersiva". También se han mostrado las distintas tipologías de barcos que componen la flota del proyecto.

En la llamada zona gamificada, se ha presentado la vertiente "más lúdica" de la experiencia, con "el juego multijugador y el juego interactivo". Estas herramientas permiten comprender el ciclo del reciclaje y la eliminación de plásticos del mar mediante la colaboración entre quienes participen en el juego con los diferentes roles de explorador y recolector.

La visita institucional se ha realizado coincidiendo con el Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra en todo el mundo cada 26 de enero.

El viceconsejero ha asegurado que, "en un momento de negacionismos", resulta "fundamental" destacar la importancia de las decisiones basadas en los datos y en la ciencia "para diseñar la mejor estrategia para eliminar o minimizar las basuras en mares y ríos". En su opinión, la educación ambiental "juega un rol clave para mover a la acción y al cambio de comportamientos y hábitos de la sociedad".

Además, ha defendido que el millar de dispositivos que está desplegando el proyecto Ulysses en el litoral vasco proporcionan "datos valiosos de cómo se mueven los residuos marinos en función de las corrientes", y ello "ayudará a encontrar las mejores soluciones para mitigar el problema mediante la tecnología y la concienciación".

Por su parte, Nora Sarasola, ha asegurado que la estrategia de BBK Klima tiene "un objetivo muy claro", el de ofrecer a las familias un "espacio experiencial y lúdico, donde a través del juego, se fomente el cambio de hábitos hacia estilos de vida más sostenibles".

"La experiencia Ulysses refuerza especialmente ese camino: combina ciencia, tecnología y divulgación sobre sostenibilidad marina de forma atractiva", ha añadido.

El director de la Fundación Data For Science se ha mostrado convencido de que la ciencia es "la herramienta que permite entender con precisión el problema de los plásticos y anticipar soluciones eficaces".

Por ello, ha indicado que proyectos como Ulysses demuestran que, "además de investigar, es imprescindible divulgar y transferir ese conocimiento a la sociedad".

"No hay mejor espacio que BBK Klima para vivir esta experiencia científica, interactiva y digital, que acerca la evidencia científica a la ciudadanía y la convierte en conciencia colectiva y capacidad real de cambio", ha concluido.

Ulysses Data for Science es un proyecto científico de Sostenibilidad marina para mejorar la salud del litoral vasco y de los océanos, "generando conocimiento del medio fluvial y marino y fomentando una mayor sensibilidad" hacia ellos.