Gobierno Vasco apela a lograr que el euskera tenga "un estatus emocional" positivo y se lleve a "donde está la vida"

BILBAO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Vicelehendakari Primera y Consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha apelado a lograr que el euskera tenga "un estatus emocional" positivo y se lleve a los lugares donde hasta ahora no ha llegado y, sobre todo, "donde está la vida, en las peluquerías, tiendas, plazas y partidos de fútbol".

Además, ha realizado un llamamiento a todos los partidos vascos a esforzarse por llegar a acuerdos sobre el euskera y se ha mostrado convencida de que se conseguirá que sea oficial en las instituciones de la UE. En este sentido, se ha dirigido a quienes "han estado haciendo contradiplomacia" para decirles que, con la lengua vasca, "no se rompe nada".

En el Día del Euskera, Bengoetxea ha señalado que esta es una jornada de celebración pero, a la vez, de reivindicación, y ha destacado que, a lo largo de los últimos 40 años, se ha mantenido "gracias al esfuerzo compartido de muchas personas, muchas asociaciones e instituciones públicas".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la consejera ha abogado por que, además de la puesta en marcha de políticas públicas para impulsar el euskera, y garantizar su conocimiento y los derechos lingüísticos a la ciudadanía en la prestación de servicios, se impulsen "proyectos transformadores de la mano de la sociedad civil organizada y Euskalgintza.

A su juicio, hay que conseguir que el euskera "tenga otro estatus emocional, otro tono", que sirva "para generar conexiones entre personas". "A veces el euskera ha ido adquiriendo una tonalidad emocional negativa por diferentes razones y hace que algunas persona lo rechacen, tengan miedo, sientan vergüenza, lo vean como una exigencia, y eso no es bueno para la euskera ni para ninguna lengua", ha indicado.

La vicelehendakari ha subrayado que ahora hay 430.000 hablantes más, lo que supone un total de 42%, cuando hace 40 años solo el 21% de la población era euskaldun. Además, gracias al sistema educativo y a los padres que han apostado por ello, a pesar de no ser vascoparlantes, el euskera es "una lengua joven", ya que entre quienes tienen entre 5 y 29 años "el conocimiento está prácticamente universalizado".

La consejera ha recordado que existen nuevos retos por "los grandes cambios" en la sociedad, como la incorporación de personas migrantes "que vienen a ocupar fundamentalmente empleos" que no cubren la población autóctona. Además, ha recordado que los espacios de interrelación entre personas no son solo físicos, sino también digitales.

"Tenemos el reto de mantener el euskera allá donde está, tenemos el reto de llevar el euskera a sitios a los que todavía no ha llegado y fundamentalmente es donde está la vida, y la vida está en las peluquerías, en las tiendas, en las plazas, en los partidos de fútbol de nuestras hijas y de nuestros hijos y, después, tenemos que atraer al euskera a personas que todavía están tibias o no se quieren acercar por razones que probablemente todavía desconocemos, y esto tiene que ver con la emocionalidad", ha insistido.

Por ello, ha puesto en valor los 'arnasgunes', espacios en los que la vida de hace en euskera, y ha abogado por que "no se descapitalicen" y por buscar más, sobre todo en las capitales vascas, como Bilbao.

"Más allá de proteger un patrimonio inmaterial, un tesoro, nuestra lengua, es muy importante porque es proteger a una comunidad, generar sentido de pertenencia también a través de la lengua y, sobre todo, reconocer la dignidad de las personas a la hora de poder hacer las conexiones con otras personas en la lengua en la que su ama y su aita le quisieron, le enseñaron a ver el mundo, aprendió a jugar, y eso tiene que ver con el mismo hecho de ser persona y, como Gobierno, no podemos mirar hacia otro lado", ha añadido.

"OFENSIVA JUDICIAL"

Sobre lo que se ha denominado 'ofensiva judicial' contra el euskera, Ibone Bengoetxea ha dicho que se han visto recientemente sentencias que "nos preocupan y nos ocupan". "Y es verdad que, cuando se transmite esto a la ciudadanía, llega un momento que puede generar ese rechazo a la lengua porque ya no es vista como una herramienta de cohesión, de conexión, para trabajar con otros compañeros, sino que es vista como limitante. Y eso nos preocupa muchísimo porque cualquier lengua nunca jamás es limitante, es un generador de oportunidades", ha subrayado.

En este contexto, ha recordado que hay dos propuestas en el Parlamento vasco, de PNV y EH Bildu, con las que se pretende "dar una respuesta jurídica a esta situación en la que algunas convocatorias, no todas, de algunas administraciones públicas están teniendo sentencias en contra".

Respecto a las diferencias que mantienen al respecto jeltzales y PSE-EE, socios en el Ejecutivo Vasco, Bengoetxea ha recordado que su programa de Gobierno, al que se deben ambas partes, "claramente expresa, por un lado, la necesidad de una convivencia lingüística normalizada y también una atención a los derechos lingüísticos y, por tanto, ese es el marco".

"Más allá de eso, en las propuestas que hay en el Parlamento, el PSE-EE ha manifestado su opinión y yo, en este caso, como consejera de Política Lingüística, tengo que pedir es a todos los partidos que hagan un esfuerzo por lograr acuerdos, y para ello, todas las partes tienen que dejar algo de su posición inicial", ha remarcado.

La consejera ha explicado que "será por el bien de esos compromisos que, como partidos", han asumido en el programa de gobierno, "que es una convivencia lingüística normalizada y, por tanto, sacar el euskera de todo tipo de conflictos y de debates; y, en segundo lugar, ser garantía también de los derechos lingüísticos de todas las personas". "Yo creo que el euskera es un plus siempre. Pero todas las personas que sabemos euskera somos capaces de expresarnos perfectamente en castellano y también de ser excelentes profesionales", ha apuntado.

En todo caso, cree que el reto del euskera no está en este ámbito porque "probablemente" en la administración pública es donde mayor conocimiento hay de esta lengua en toda Euskadi. "El reto del euskera está donde está la vida vívida, la vida que se vive en conexión con otras personas", ha remarcado.

EL EUSKERA EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Bengoetxea se ha mostrado convencida de que el euskera acabará siendo oficial en las instituciones de la UE, algo que, según ha recordado, se está trabajando, junto al catalán y el gallego.

"Si sumamos todas las personas que pertenecemos a esos territorios con esas lenguas, somos también ciudadanos y ciudadanas europeos que queremos expresarnos con naturalidad allá donde se toman decisiones importantes para nuestra vida. Estamos trabajando intensamente para que eso sea un hecho", ha asegurado.

Tras indicar que el Gobierno Vasco ya ha hecho todo lo que tenía que hacer al respecto, ha aclarado que "lo que toca ahora es que algunos partidos que han estado haciendo contradiplomacia, entiendan que no se rompe nada" porque el euskera sea oficial en las instituciones europeas.

"Todo lo contrario, creo que se generan nuevas oportunidades", ha defendido.

Ello, según ha apuntado, también se podrá en valora así el propio lema de la Unión: 'Unidos en la diversidad'. "No hay mayor diversidad que la diversidad lingüística, que refleja una tradición, una cultura, una forma de ser y de entender la vida, y por tanto, a la espera de que esto se produzca", ha considerado.

La vicelehendakari ha reconocido que "el Gobierno español está cumpliendo sus compromisos" al respecto, "y además de haber llevado esto a Europa para que sea sometido a consideración por los estados miembros, en estos momentos está realizando las labores de pedagogía diplomática que toca hacer". "Pero tenemos que seguir insistiendo", ha reivindicado.