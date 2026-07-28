Gobierno Vasco apoya con 180.000 euros la conversión de explotaciones agrarias a producción ecológica

VITORIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado, en su reunión de este martes, la convocatoria de ayudas para facilitar la transición de las explotaciones agrarias de Euskadi hacia la producción ecológica certificada, una línea dotada con 180.000 euros destinada a apoyar a quienes decidan transformar total o parcialmente su modelo de producción.

El objetivo de esta iniciativa es acompañar al sector agrario en un proceso de cambio hacia sistemas de producción "más sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y adaptados a los retos actuales, como el cambio climático, la conservación de los recursos naturales y la creciente demanda de alimentos ecológicos por parte de la ciudadanía", según ha indicado el Ejecutivo vasco.

Las ayudas están dirigidas a titulares de explotaciones agrarias que quieran iniciar la conversión de toda o parte de su explotación a la producción ecológica, así como a quienes comiencen directamente una actividad bajo este modelo productivo.

Los proyectos podrán incluir gastos de personal, materiales, funcionamiento e inversiones directamente vinculadas a la transición hacia la producción ecológica.

Con esta convocatoria, el Gobierno Vasco busca facilitar un proceso que requiere inversiones, planificación y adaptación técnica, favoreciendo que un mayor número de explotaciones puedan acceder a la certificación ecológica.

Esta transformación permitirá producir alimentos con un menor impacto ambiental, fomentar la biodiversidad, optimizar el uso de recursos como el agua y los insumos agrícolas y avanzar hacia una agricultura más resiliente frente a los efectos del cambio climático, según ha destacado el Gobierno.

La medida, ha añadido, también contribuirá a "reforzar la competitividad del sector agroalimentario vasco, respondiendo a un mercado en el que los productos ecológicos cuentan cada vez con mayor demanda y valor añadido".

En la actualidad, la superficie agraria ecológica en Euskadi representa alrededor del 11% del total, todavía alejada del objetivo europeo de alcanzar el 25% antes de 2030.

La convocatoria se resolverá en régimen de concurrencia competitiva y cada proyecto podrá recibir hasta 50.000 euros de ayuda, en función de su valoración y de la disponibilidad presupuestaria.