El Gobierno Vasco aprueba aumentar las inversiones en red eléctrica de distribución a 153 millones de euros para 2027

Este esfuerzo inversor permitirá reforzar la capacidad, modernización y digitalización de la red - IREKIA

VITORIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado el aumento de las inversiones en red eléctrica de distribución hasta los 153 millones de euros para 2027, una cifra que supera en 43 millones prevista inicialmente.

Este incremento de las inversiones en la red de distribución en Euskadi para 2027 hasta los 153 millones de euros significa, en la práctica, duplicar las inversiones anuales planificadas en red eléctrica de distribución en Euskadi en los últimos dos años, según ha destacado el Gobierno autonómico.

Las inversiones en la red eléctrica de distribución de Euskadi, que correrán a cargo de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, aumentan desde los 110 hasta los 143 millones de euros en 2027 solo en refuerzo y digitalización de la red eléctrica de distribución de Euskadi, y superan los 153 millones una vez sumadas las inversiones en medida e instalaciones financiadas por clientes.

El Ejecutivo ha explicado que este cambio de tendencia en la inversión prevista para el 2027 "es más apropiado para dar respuesta a las necesidades de demanda eléctrica industrial prevista para los próximos años en Euskadi".

Este esfuerzo inversor permitirá reforzar la capacidad, modernización y digitalización de la red, con el fin de hacer frente a la demanda de electrificación y descarbonización de Euskadi.

PREPARADA PARA LOS RETOS

El Gobierno Vasco ha mostrado su apoyo a que "se sigan dando los pasos regulatorios necesarios para asegurar que la red eléctrica, tanto de distribución como de transporte, esté preparada para cometer los retos de demanda a los que se enfrenta Euskadi".

Este aumento en la inversión en la red de distribución está alineado con las actuaciones recogidas en la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, realizada por el Ministerio, que está en tramitación.

La aprobación el pasado 28 de julio del Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en el Estado ha hecho posible este aumento de la inversión.

Este Real Decreto da respuesta a la propuesta realizada por el Gobierno Vasco al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para incrementar las inversiones en las redes eléctricas de transporte y distribución en Euskadi.

El Gobierno Vasco había trasladado al Ministerio que las inversiones previstas para el año 2027 eran "necesarias, pero no suficientes". El Gobierno autonómico considera que este aumento de la inversión es más apropiado para la demanda eléctrica industrial en Euskadi, y ha indicado que el objetivo es asegurar que la red eléctrica vasca "pueda desarrollarse al ritmo que exige la descarbonización y competitividad industrial de Euskadi".

En este sentido, ha subrayado que "el foco de atención sigue siendo la confirmación de nuevas inversiones para aumentar la capacidad de la red de transporte en el próximo quinquenio".

PLANIFICACIÓN URGENTE

Para ello, considera necesario aprobar "urgentemente" la planificación de red de transporte con horizonte 2030. Según ha indicado, la correcta coordinación entre ambos niveles de la red eléctrica --transporte y distribución-- "es esencial para asegurar que las inversiones realizadas se traduzcan en un suministro eléctrico suficiente, seguro y de calidad para toda la sociedad vasca".

El Gobierno Vasco espera que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico "presente en breve la versión definitiva de la planificación de la red de transporte con horizonte 2030".

Asimismo, considera fundamental el desarrollo de aspectos regulatorios clave "que permitan incrementar las inversiones asociadas al crecimiento de la demanda industrial y residencial". "Es necesario incrementar las inversiones en electrificación para mejorar nuestra autonomía energética combinando un marco regulador incentivador y la competitividad de costes energéticos", ha añadido.