El Gobierno Vasco aprueba las ayudas al copago farmacéutico, dotadas con 2,5 millones de euros

VITORIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la convocatoria de ayudas anuales dirigidas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos frente al copago farmacéutico, que está dotada con 2,5 millones de euros.

Euskadi fue la primera comunidad del Estado que implementó medidas de compensación destinadas a personas con rentas bajas y grupos desfavorecidos, como pensionistas, personas desempleadas o inmigrantes en situación irregular.

Desde la puesta en marcha de estas ayudas, hace 14 años, el Departamento de Salud ha tramitado cerca de 875.500 solicitudes, por un importe de 47.700.000 euros.

Serán beneficiarias de estas prestaciones las personas pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, que cuenten con unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

También podrán acceder al programa las personas en situación legal de desempleo y sus beneficiarios, con ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euro y que sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Las ayudas también se dirigen a personas que perciban la Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad de renta complementaria de ingresos de trabajo y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Otro colectivo al que se dirige el programa es el de las personas beneficiarias de las personas titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a que se refieren los tres apartados anteriores y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

También pueden recibir esta prestación las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en el Estado español que ostenten el correspondiente documento acreditativo de reconocimiento de ese derecho expedido por la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Esta convocatoria es la correspondiente al periodo de gasto comprendido, en el ejercicio 2025, entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025 y, en el ejercicio 2026, desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2026.

El importe de los recursos económicos destinados a financiar esta convocatoria asciende a 2,5 millones de euros. Las solicitudes podrán realizarse una vez que el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publique la Orden, previsiblemente a mediados de mayo, de forma telemática o presencial en las Delegaciones Territoriales del Departamento de Salud, en los centros de salud de Osakidetza y en las Oficinas del Servicio de Atención Ciudadana-Zuzenean.