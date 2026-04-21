Gobierno Vasco aprueba una inversión de 110 millones en 2027 para el refuerzo de la red eléctrica por parte de Iberdrola

El consejero ha comparecido ante la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado el Plan Anual de Inversiones en la red de distribución eléctrica para el ejercicio 2027 presentado por I-DE, la distribuidora de Iberdrola, empresa que prevé invertir en redes eléctricas en Euskadi 332 millones de euros en el periodo 2027-2029, superando los 110 millones de euros ya en 2027, según ha anunciado el consejero de Industria, Mikel Jauregi.

Este volumen de recursos destinado a reforzar las infraestructuras eléctricas es un elemento "clave" para el desarrollo económico, la competitividad industrial y la atracción de nuevas actividades productivas al territorio, ha indicado el consejero, que este martes ha comparecido ante la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco para explicar, a petición de EH Bildu, las medidas que va a impulsar el Ejecutivo autonómico para reducir la factura eléctrica de la industria.

El parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea ha aplaudido que el Gobierno dé "pasos adelante" en este objetivo, aunque ha denunciado que el nivel al que se sitúan las metas en materia de reducción de consumo energético "cada vez es más bajo".

Jauregi ha aprovechado su intervención en la Cámara para anunciar que su departamento ha aprobado esta semana el Plan Anual de Inversiones en la red de distribución eléctrica para el ejercicio 2027 presentado por I-DE, la distribuidora de Iberdrola, empresa que prevé invertir en redes eléctricas en Euskadi 332 millones de euros en el periodo 2027-2029, superando los 110 millones de euros ya en 2027.

El consejero ha destacado que este esfuerzo inversor "permitirá reforzar la capacidad, modernización y digitalización de la red", algo necesario para hacer frente a la demanda de electrificación y descarbonización de Euskadi.

El nuevo Plan Anual de Inversiones --ha añadido-- da respuesta al crecimiento de la demanda eléctrica de la industria, al despliegue del vehículo eléctrico, a la descarbonización del transporte por carretera y al aumento de la nueva vivienda. En este escenario, Jauregi ha advertido de que "resulta imprescindible que la red de distribución disponga de la capacidad necesaria para trasladar hasta los puntos de consumo final las mejoras previstas en la red de transporte".

COORDINACIÓN

La aprobación del plan se produce además en un momento "clave", después de que el Gobierno Vasco haya logrado incrementar en más de un 40% la potencia de la red eléctrica de transporte de Euskadi, dentro de la 'Planificación de Redes Eléctricas 2025-2030'.

El consejero ha explicado que la correcta coordinación entre ambos niveles de la red eléctrica, transporte y distribución, es "esencial" para asegurar que las inversiones realizadas se traduzcan en un suministro eléctrico "suficiente, seguro y de calidad" para toda la sociedad vasca.

Del total de la inversión prevista para 2027, el 75% se destinará al desarrollo y repotenciación de la red de distribución eléctrica, con actuaciones orientadas a aumentar su capacidad y robustez. El 25% restante se dedicará a la modernización y digitalización de las infraestructuras actuales. Este reparto --ha indicado-- "permitirá avanzar hacia una red más flexible y preparada para integrar nuevas demandas energéticas y tecnologías emergentes".

Las inversiones contempladas en el plan son "necesarias pero no suficientes" para cubrir la actividad de cerca de 117 grandes consumidoras industriales, pymes y otros consumidores, ha explicado el responsable de Industria del Gobierno Vasco.

En este sentido, ha señalado que la ampliación de la red de distribución "facilitará el acceso a la electricidad" para el desarrollo de nuevos proyectos industriales, y contribuirá a dar respuesta a las necesidades de descarbonización del tejido productivo vasco. Según ha explicado, la demanda para la descarbonización de las pymes en los últimos dos años ha triplicado su peso en los incrementos de potencia solicitados. Además, las inversiones permitirán mejorar la calidad del suministro para el conjunto de los consumidores vascos.

Jauregi ha subrayado que el contenido del Plan Anual de Inversiones en la red de distribución es el resultado del trabajo conjunto realizado entre el Gobierno Vasco e i-DE, distribuidora de Iberdrola, además de otros agentes institucionales y del sector eléctrico.

PRIORIDADES

Este documento prioriza aquellos proyectos que responden a las demandas de la industria y de la sociedad de Euskadi. Este enfoque colaborativo constituye --según ha indicado Jauregi-- "una garantía para alinear las inversiones con la planificación energética y los objetivos estratégicos del país"

No obstante, el Gobierno Vasco considera que, a pesar del importante esfuerzo realizado, el ritmo de desarrollo de la red eléctrica "aún no es suficiente y deberá seguir incrementándose en los próximos años" para acompasar el crecimiento previsto de la demanda. En este sentido, el Ejecutivo continuará realizando el seguimiento de la ejecución de las inversiones.

El consejero ha añadido que el Gobierno Vasco "quiere asegurar que la red eléctrica vasca pueda desarrollarse al ritmo que exige la descarbonización y competitividad industrial de Euskadi". Para ello, será "decisiva" la aprobación definitiva de la planificación de la red de transporte y la adecuación del marco regulatorio de retribuciones a las compañías distribuidoras.

Según ha precisado, ambas partes han coincidido en que el desarrollo de las inversiones en redes es esencial para permitir el crecimiento y la sostenibilidad de Euskadi.

De esa forma, se ha subrayado la urgencia de aprobar las normas necesarias que permitan modificar las actuales limitaciones de inversión a las que están sometidas las redes eléctricas en España por el marco regulatorio vigente. Con ese fin, Jauregi se ha mostrado partidario de "un marco incentivador para desarrollar infraestructuras eléctricas que aceleren la electrificación y descarbonización de la industria".