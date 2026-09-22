El Gobierno Vasco aprueba un nuevo plan operativo para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres

Mikel Torres - IREKIA

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado el 'III Plan Operativo de Acción 2026-2030', un instrumento que dará continuidad a la estrategia del Gobierno Vasco para avanzar en la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres, y actuar sobre las causas estructurales que la generan.

El nuevo plan, presentado por el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, incorpora 91 medidas articuladas y se ha aprobado tras un proceso de evaluación de los dos planes anteriores y la elaboración de un diagnóstico actualizado sobre la situación de la brecha salarial en Euskadi.

En los últimos años se han producido avances significativos: la brecha salarial por ganancia media anual ha descendido del 24,4% en 2016 al 12,8% en 2023. Esta evolución sitúa a Euskadi en una posición más favorable que la media estatal y europea.

Sin embargo, el diagnóstico también evidencia la persistencia de desigualdades estructurales relacionadas con la segregación ocupacional, la distribución desigual de los cuidados, la parcialidad, las dificultades de promoción profesional o la infrarrepresentación femenina en determinados sectores y estudios vinculados a los ámbitos tecnológicos e industriales.

El III Plan tiene como objetivo consolidar los avances logrados y transformarlos en cambios estructurales y sostenibles. Entre sus prioridades destacan la reducción de la brecha salarial, la extensión de la transparencia retributiva, el impulso de la conciliación y la corresponsabilidad, la reducción de la segregación educativa y profesional y el fortalecimiento de la sensibilización y el compromiso social en materia de igualdad.

Una de las principales novedades del nuevo programa es su carácter transversal. Por primera vez, la totalidad de la estructura pública vasca participa en su desarrollo e implementación, lo que refuerza la idea de que la igualdad salarial no es una cuestión exclusiva de las políticas de empleo o igualdad, sino que es un reto compartido que requiere la implicación de ámbitos tan diversos como la educación, la salud, la innovación, la vivienda, la movilidad o los servicios públicos.

El plan incorpora un sistema reforzado de seguimiento y evaluación que permitirá medir periódicamente el grado de ejecución de las medidas, valorar su impacto y realizar los ajustes necesarios durante su desarrollo. Para ello, cada actuación contará con responsables identificados, indicadores de seguimiento, calendario de ejecución y recursos asociados. El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo impulsará y coordinará su desarrollo junto con Emakunde, con el apoyo de estructuras específicas de coordinación político-técnica y seguimiento.

Torres ha destacado que la reducción de la brecha salarial "es una prioridad estratégica para Euskadi porque afecta a la igualdad de oportunidades, a la calidad del empleo y a la cohesión social". Además, ha subrayado que la experiencia acumulada durante los últimos años "demuestra que los avances son posibles cuando existe compromiso institucional, diálogo social, colaboración entre administraciones, empresas y organizaciones sindicales, y una evaluación rigurosa de las políticas públicas".

El 'III Plan Operativo para reducir la Brecha Salarial en Euskadi 2026-2030' será presentado este miércoles en el 'V Congreso Internacional sobre Brecha Salarial' organizado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, con la colaboración de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

Este encuentro reunirá a representantes institucionales y personas expertas para analizar los principales retos y oportunidades en el camino hacia la igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

CONTENIDO DEL CONGRESO

En esta quinta edición, el congreso incorporará una perspectiva internacional de la mano de EPIC, la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial, una alianza impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que trabaja para promover la igualdad salarial y compartir conocimientos, políticas y buenas prácticas a escala global.

La ponencia correrá a cargo de Emanuela Pozzan, especialista senior en igualdad de género y no discriminación de EPIC y autora de la guía 'Hacia la equidad salarial: respuesta integral a la brecha'. Su intervención permitirá conocer el trabajo que se está desarrollando en el ámbito internacional para reducir las diferencias salariales entre mujeres y hombres, así como los retos y las estrategias necesarias para avanzar hacia una igualdad retributiva efectiva.

La participación de Pozzan ofrecerá una oportunidad para acercarse a experiencias internacionales, identificar enfoques innovadores y reflexionar sobre las herramientas y prácticas que pueden contribuir a abordar una problemática compleja y estructural, cuyas causas se relacionan, entre otros factores, con la segregación ocupacional, la desigual distribución de los cuidados, la parcialidad involuntaria y la menor valoración económica de determinados trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres.

El programa del congreso incluye una ponencia sobre la directiva europea de transparencia salarial, la presentación de un estudio sobre las causas, evolución y consecuencias de la brecha retributiva. Asimismo, se abordarán cuestiones como la desinformación en torno a la brecha salarial, la influencia de la inteligencia artificial y la relación entre inmigración, mercado laboral y género.

Como parte de la programación de la jornada, por la tarde se realizará una grabación especial en directo del podcast Divulvadoras, a cargo de Isabel Mellén y Naiara López de Munain. El congreso concluirá a las 17.30 horas con la clausura institucional, que correrá a cargo de la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Elena Pérez Barredo.