El Gobierno Vasco aprueba la oferta pública de empleo público de 2025 con más de 4.700 plazas

BILBAO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes la oferta pública de empleo público de 2025 con más de 4.700 plazas, que se convocará en 2026, e incluye 719 plazas para Administración General, 1.019 en Educación, 436 en Seguridad o 2.433 en Osakidetza, entre otras.

El Consejo de Gobierno, reunido hoy, ha aprobado la oferta de empleo público para el año 2025 para el conjunto de la Administración Pública Vasca con un total de 2.214 plazas, y se han presentado las ofertas públicas de empleo del sector público con 2.535 plazas más.

En total, se han aprobado 4.749 plazas, distribuidas en la Administración General de Euskadi y sus organismos autónomos, en la Administración educativa, en el cuerpo de la Ertzaintza y de los servicios auxiliares de la Administración de seguridad de la Comunidad Autónoma y en entes o entidades como Osakidetza, EITB o EJIE, entre otros.

Con esta aprobación, que comenzará su ejecución en 2026, el Gobierno Vasco ha afirmado que continúa cumpliendo con uno de sus "objetivos prioritarios" de la legislatura, "consolidar un empleo de calidad y estable en la administración pública vasca que fortalezca los servicios públicos y mejore el día a día de la ciudadanía vasca".

El total de plazas ofertadas correspondientes a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos asciende a 719. En relación con la Administración Educativa, se aprueba una oferta de empleo público para 1.019 plazas; y en cuanto a la Administración de Seguridad, cuerpo de la Ertzaintza y servicios auxiliares, se aprueban 476 plazas.

Además, se ha informado en Consejo de Gobierno sobre las 2.535 plazas que se convocarán en los entes y entidades pública de la Administración, donde destacan las 2.433 de Osakidetza. El resto de las plazas son: Aukerak-Agencia Vasca de Reinserción Social (14), Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca (8), Sociedad Informática del Gobierno Vasco, EJIE (40), Vivienda y Suelo de Euskadi, Visesa (9), Neiker, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (10), Orquesta de Euskadi (9) y Fundación Hazi (12).