El Gobierno Vasco aprueba un plan de ayuda al pueblo de Gaza dotado con dos millones de euros

Pide permisos de residencia excepcionales para los menores que llegan al Estado con graves problemas de salud y para sus familias

VITORIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado un programa de actuaciones y apoyo económico en favor del pueblo gazatí que contempla medidas por un importe global de dos millones de euros, a las que se sumarán otras actuaciones como el refuerzo de la acogida de menores de edad con graves problemas de salud, y la petición al Gobierno central para que, al igual que se hizo con las personas que huían de la guerra en Ucrania, otorgue a estos menores y a sus familias una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

Este programa ha sido dado a conocer este martes, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, por la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, y por el consejero de Salud, Alberto Martínez, y la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa.

Ubarretxena, que ha recordado que el Gobierno Vasco ya condenó en su día los atentados de Hamas contra la población israelí, así como el "genocidio" del Gobierno de Israel contra la población palestina de Gaza, ha explicado que este programa se enmarca en el "inequívoco compromiso humanitario" del Ejecutivo vasco a favor del pueblo palestino.

El programa de actuaciones y apoyo económico en favor del pueblo gazatí contempla un "refuerzo" del compromiso del Departamento de Sanidad con la acogida y atención sanitaria a las personas menores de edad de Gaza que sufren graves problemas de salud como consecuencia de la guerra.

Martínez ha explicado que el Sistema Vasco de Salud, a través de sus hospitales, asistirá los casos más graves de estos menores, al tiempo que revisará el estado de salud de los familiares que los acompañen.

PRÓXIMA ACOGIDA DE CINCO MENORES

El consejero ha recordado que hasta el momento, Osakidetza ha atendido a 21 menores sobre el total de 39 niños y niñas gazatíes que han llegado al Estado. "Podemos concluir con orgullo que los y las profesionales de Osakidetza han atendido el mismo número de menores que han sumado el resto de las comunidades autónomas", ha destacado, para añadir que en las próximas semanas, los hospitales vascos recibirán a otros cinco menores de edad procedentes de Gaza.

Dado que estas personas han venido hasta ahora con un visado de estancia por tiempo limitado, que el Gobierno Vasco estima "claramente insuficiente", el Ejecutivo solicitará una ampliación de dicho plazo de tiempo mediante una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones humanitarias para estos menores y sus familias. Melgosa ha subrayado que lo que se pretende es que estas personas puedan estar "más preocupadas en sanarse" que en resolver cuestiones relacionadas con sus "papeles".

Por otra parte, eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad incrementará en 250.000 euros su apoyo económico a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo) para proyectos de atención y socorro a la infancia y juventud gazatí. Esta cifra se añadirá al 1,7 millones de euros que eLankidetza ha destinado este año a los proyectos de esta entidad.

Asimismo, el Gobierno Vasco desplegará un 'corredor académico' para el pueblo palestino", en colaboración con las universidades ubicadas en Euskadi, así como con la red de centros de Formación Profesional, con la finalidad de acoger, conectar entre sí y formar a personas de Gaza con estudios a través de programas de movilidad formativa para su integración laboral.

De esta forma se colaborará con Yaran Foundation, una entidad sin ánimo de lucro que imparte cursos de idiomas a personas migrantes, asesora en los trámites de validación de títulos académicos, oferta formación complementaria y orienta hacia la búsqueda de empleo. Se ha estimado que esta actuación en el ámbito educativo y de formación profesional contará con un presupuesto extraordinario de 351.700 euros aproximadamente.

ALIMENTOS Y TRATAMIENTOS NUTRITIVOS

El Gobierno concederá una ayuda extraordinaria de 600.000 euros para alimentos y tratamientos nutritivos para la población de Gaza. El Ejecutivo ha recordado que en agosto de 2025 se declaró la hambruna en la Franja de Gaza, lo que ha causado una hambruna y una crisis nutricional que afecta principalmente a los niños y las niñas gazatíes.

Desde el Gobierno autonómico se considera que el acuerdo de paz firmado entre Israel y Hamas, además del alto el fuego y la liberación de los rehenes, "debe permitir la entrada rápida y segura de alimentos y tratamientos nutritivos para los menores de edad en riesgo de desnutrición aguda".

En este sentido, ha recordado que UNICEF, como Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños, niñas y madres en los países más desfavorecidos, ha implementado un programa de suministro de alimentos terapéuticos para frenar la desnutrición y evitar la propagación de la hambruna entre la población infantil de Gaza. Se ha estimado que esta actuación en el ámbito alimentario contará con un presupuesto extraordinario de 600.000 euros aproximadamente.

NECESIDADES HUMANITARIAS

Por otra parte, se canalizará una ayuda extraordinaria para necesidades humanitarias urgentes y sobrevenidas. Atendiendo a la situación actual en Gaza y ante la posibilidad de una entrada inminente de organizaciones no gubernamentales (ONG) para la asistencia a la población civil, se prevé la necesidad de atender a necesidades humanitarias específicas urgentes y sobrevenidas que requerirán una respuesta rápida y eficaz.

Con el fin de garantizar la capacidad de respuesta inmediata ante dichas necesidades, se considera necesario disponer de una bolsa económica flexible que permita financiar acciones urgentes impulsadas por las ONG que operen sobre el terreno.

Esta medida se enmarca en el compromiso institucional con la cooperación internacional y la acción humanitaria, contribuyendo a paliar los efectos de la crisis humanitaria que atraviesa la población de Gaza.

De esta forma, se propone la creación de una bolsa de financiación extraordinaria por un importe total de 800.000 euros, destinada a cubrir las necesidades específicas que sean identificadas por las organizaciones no gubernamentales acreditadas y que cuenten con experiencia en intervención humanitaria en contextos de emergencia.

A tal efecto, se creará una partida presupuestaria específica con crédito de pago 2025 y de compromiso 2026 para la financiación de necesidades humanitarias en Gaza, en el presupuesto de eLankidetza.