Gobierno Vasco está atento a convocatoria de Blocus para el sábado en Bilbao ante posibles altercados

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxen - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha asegurado que en el Ejecutivo están "atentos" a la convocatoria por redes sociales de Blocus, movimiento que ha provocado actos violentos en Francia o Barcelona, en previsión de que se produzcan altercados, más después de lo vivido el pasado lunes en la capital vizcaína, donde radicales cmetieron graves algaradas con "la excusa" de un acto del agitador Vito Quiles, que al final no se celebró.

"Estamos muy atentos y muy atentas a esos llamamientos, sobre todo, visto que, ya cualquier excusa, cualquier pretexto, es válido para generar este tipo de altercados, que al final son saqueos en comercios, maltrato a la sociedad, al mobiliario urbano, y ejercer una violencia sin ninguna justificación", ha subrayado.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ubarretxena ha señalado que el Ejecutivo "trabaja con muchísima seriedad, con muchísima responsabilidad" ante los disturbios del lunes, en el que se cometieron graves destrozos en Bilbao, y ha hecho suyo el mensaje que dirigió el Lehendakari, Imanol Pradales, a la sociedad ante "la falta" de respeto a la autoridad, y que "hay que proteger también a la Policía vasca" que es la que protege a los ciudadanos de Euskadi.

Con los incidentes del pasado lunes, ha dicho que se comprobó que "cualquier excusa es válida para provocar y para el uso de la violencia". "Tenemos que decir alto y claro que ningún objetivo, ninguna excusa es válida para justificar, para legitimar el uso de la violencia", ha añadido.

A su juicio, eso no se puede "aceptar de ninguna manera bajo ningún pretexto". "Y yo creo que es algo que, como sociedad, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, como decía el Lehendakari, desde las familias, desde las escuelas, desde el propio Gobierno y desde la propia sociedad", porque "no se puede legitimar" la violencia.

Para Maria Ubarretxena, "no hay ninguna excusa, ningún objetivo, ni hay ningún fin que lo justifique". "Y yo creo que, además, se puso de pretexto la visita de un provocador profesional que ni siquiera llegó a aparecer. No obstante, se produjeron unos disturbios y una violencia que estaban totalmente fuera de lugar", ha remarcado.

La portavoz del Gobierno Vasco cree que es "un hecho preocupante", y ha insistido en que hay una falta de respeto a la autoridad. "Nosotros vivimos en un país en el que, desgraciadamente, sabemos lo que es sufrir la violencia en nuestras carnes en distintas vertientes, no solo violencia física, sino también coacción social, una cierta presión social y una cierta ley del silencio y 'omertá'. Eso viene también en nuestra historia, en nuestro ADN", ha manifestado.

Por eso mismo, ha dicho que los vascos han aprendido "mucho" de su historia, "y esto no se puede volver a repetir". "Es verdad que vivimos en una sociedad en la que, en muchas ocasiones, se ha puesto en duda el papel de la Ertzaintza, de nuestra Policía vasca, y yo creo que es algo que eso no podemos aceptar. Nuestra policía vasca es la nuestra, es la Ertzaintza, es la Policía que nos protege, y yo creo que tenemos que legitimar también su papel", ha subrayado.

También ha apuntado que "es una Policía democrática" que está para proteger a los vascos y el "derecho de la ciudadanía a poderse mover y a poder vivir libremente".