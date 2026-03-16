Gobierno Vasco y Aubixa presentan un guía para anticipar decisiones ante situaciones de dependencia y discapacidad

La presidenta de la Fundación Aubixa, Lurdes Ubetagoyena, y la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco y la Fundación Aubixa han presentado la primera guía de derechos centrada en las decisiones que las personas pueden tomar con antelación para situaciones de dependencia y discapacidad.

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y la presidenta de la Fundación Aubixa, Lurdes Ubetagoyena, han presentado en San Sebastián esta publicación que está pensada para ofrecer información "clara, accesible y útil" sobre cómo proteger la propia voluntad y asegurar que "los derechos personales, patrimoniales y sanitarios se respeten en el futuro".

Del mismo modo, aborda "el poder preventivo y las voluntades anticipadas", y subraya que, desde 2021, ya no se puede incapacitar legalmente a una persona, sino que la ley prevé apoyos para la toma de decisiones, "preservando siempre sus derechos y su protagonismo", han explicado.

Esta iniciativa nace con una voluntad "preventiva y pedagógica", ya que su objetivo es "ayudar a la ciudadanía a decidir mientras está bien, con tiempo, con información suficiente y con tranquilidad".

La publicación detalla de manera sencilla qué instrumentos existen para dejar preparadas cuestiones personales, económicas y sanitarias en caso de que, más adelante, una persona no pueda expresar su voluntad por un deterioro cognitivo, una enfermedad, un accidente o cualquier otra situación de vulnerabilidad.

La guía recuerda que "anticiparse no solo protege a la persona, sino que también evita incertidumbres, trámites complejos y situaciones de estrés en el entorno familiar y cuidador".

CONTENIDOS

Entre sus principales contenidos, la guía indica, en primer lugar, el poder preventivo, un documento notarial que permite designar a una o varias personas de confianza para que presten apoyo en la gestión de asuntos personales y patrimoniales, si fuera necesario.

En segundo lugar, recoge el documento de voluntades anticipadas o testamento vital, en el que cada persona puede dejar por escrito qué cuidados médicos desea o no desea recibir al final de la vida y nombrar a una persona representante sanitaria. Además, el texto insiste en que ambos documentos pueden modificarse o revocarse "mientras exista capacidad para decidir", y recomienda hablar de ello con el entorno cercano y con profesionales sociosanitarios.

La guía está dirigida al conjunto de la ciudadanía, pero tiene una relevancia especial para las personas mayores, las personas con discapacidad, sus familias, las personas cuidadoras y también para quienes acompañan desde el ámbito social, sanitario o comunitario.

Así, el documento incluye recomendaciones específicas para familiares y cuidadores con el objetivo de "favorecer conversaciones a tiempo, respetar la autonomía de la persona y actuar siempre conforme a su voluntad y bienestar". También informa sobre la importancia de registrar adecuadamente los documentos y orienta sobre otros recursos y prestaciones sociales disponibles.

Con esta publicación, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico refuerza su compromiso con "una sociedad más informada, más cuidadora y más respetuosa con la dignidad de todas las personas".

Por su parte, Aubixa Fundazioa trabaja para impulsar un abordaje integral del envejecimiento y para hacer efectivo el derecho a una atención completa, promoviendo iniciativas relacionadas con el envejecimiento, el pacto intergeneracional, el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

Además, reúne y activa el conocimiento procedente de perfiles diversos -como medicina, enfermería, arquitectura, psicología, abogacía, investigación, comunicación o trabajo social- y desarrolla acciones de sensibilización social sobre derechos humanos, autonomía y vida plena en la vejez.

La nueva guía se distribuirá en papel y también estará disponible en la página web del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, con el fin de facilitar su acceso al mayor número posible de personas.

Asimismo, la publicación busca convertirse en "un recurso práctico de referencia para promover una cultura de anticipación, derechos y cuidados", especialmente entre las personas mayores y las personas con alguna discapacidad.